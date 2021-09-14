В "АТБ" прокоментували "не партнерські" взаємини з "Українською пожежно-страховою компанією"

З метою інформування громадськості про факти можливих недобросовісних дій і застереження від подібних практик у майбутньому, група "АТБ" повідомляє таке.

У 2019 році між "Українською пожежно-страховою компанією" і ПП "Транс Логістик" (входить до групи "АТБ") було укладено договір добровільного страхування наземного транспорту – КАСКО, за яким страховою компанією застраховано понад 800, що належать ПП "Транс Логістик" транспортних засобів. Всі належні за договором грошові кошти від ПП "Транс Логістик" за страхування транспортних засобів страхова компанія отримала і не повертала.

Після укладення договору КАСКО, страхова компанія здійснювала окремі страхові виплати на адресу ПП "Транс Логістик" по застрахованим транспортним засобам. Однак, коли сума боргу страхової компанії перед ПП "Транс Логістик" за страховими виплатах стала значною, страхова компанія перестала перераховувати такі страхові виплати з невідомих причин (найімовірніше, здійснення виплат стало просто невигідним для страхової компанії).

На сьогодні "Українська пожежно-страхова компанія" отримала від ПП "Транс Логістик" страхові платежі за страхування транспортних засобів за договором КАСКО у розмірі 11 млн грн, однак відмовляється від виконання взятих на себе зобов'язань за страховими виплатами на суму близько 7 млн грн, що стало причиною ініціювання ПП "Транс Логістик" понад трьох десятків судових процесів.

"У Корпорації "АТБ" вважають, що "Українська пожежно-страхова компанія" навмисне відмовляє в страхових виплатах за надуманими підставами, посилаючись на відсутність Актів огляду автотранспортних засобів, відповідальність за складання яких покладається на саму ж страхову компанію, і які підписуються цією ж страховою компанією в односторонньому порядку", – прокоментували спірну ситуацію, що виникла, у пресслужбі Корпорації "АТБ".

"На нашу думку, "Українська пожежно-страхова компанія" безпідставно відмовляє в страхових виплатах за договором КАСКО, діючи недобросовісно в розріз із партнерськими правилами", – зазначила пресслужба Корпорації "АТБ".