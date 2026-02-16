Сотні одиниць техніки та ППО: "Атеш" виявив ремонтну базу окупантів під Джанкоєм

Агенти партизанського руху "Атеш" виявили ремонтну базу російських окупантів під Джанкоєм, що в анексованому Криму. Там зафіксували активність загарбників та стягування техніки.

Про це повідомив "Атеш" у своєму телеграм-каналі.

Цікаво Путін не готовий до цього: окупантам протистоятиме невидима армія, якщо вони підуть далі

Що виявив "Атеш" на ремонтній базі росіян під Джанкоєм?

В "Атеш" зазначили, що агенти руху продовжують моніторинг військових об'єктів у Криму. Так, під час спостереження за ремонтним майданчиком збройних сил Росії на північ від Новостепового встановлено поточні показники сил противника.

На цей момент на об'єкті окупантів перебувають кількасот одиниць військової техніки.

Табір активно функціонує як логістичний та ремонтний хаб. Кількість техніки коливається, але залишається стабільно високою,

– зазначили партизани.

Для захисту від ударів з повітря, за даними "Атеш", окупанти стягнули до табору додаткові сили протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби.

Що відбувається на ремонтній базі росіян під Джанкоєм / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

"Ворог розуміє, що цей об'єкт є пріоритетною метою. Усю інформацію про розміщення засобів захисту та накопичення техніки оперативно передано Силам оборони України", – наголосили в русі опору.

Що ще виявляв "Атеш" з об'єктів окупантів?