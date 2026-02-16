Сотні одиниць техніки та ППО: "Атеш" виявив ремонтну базу окупантів під Джанкоєм
- Партизанський рух "Атеш" виявив ремонтну базу російських окупантів під Джанкоєм з великою кількістю військової техніки.
- Окупанти посилюють захист бази додатковими силами ППО та засобами радіоелектронної боротьби, інформацію передано Силам оборони України.
Агенти партизанського руху "Атеш" виявили ремонтну базу російських окупантів під Джанкоєм, що в анексованому Криму. Там зафіксували активність загарбників та стягування техніки.
Про це повідомив "Атеш" у своєму телеграм-каналі.
Цікаво Путін не готовий до цього: окупантам протистоятиме невидима армія, якщо вони підуть далі
Що виявив "Атеш" на ремонтній базі росіян під Джанкоєм?
В "Атеш" зазначили, що агенти руху продовжують моніторинг військових об'єктів у Криму. Так, під час спостереження за ремонтним майданчиком збройних сил Росії на північ від Новостепового встановлено поточні показники сил противника.
На цей момент на об'єкті окупантів перебувають кількасот одиниць військової техніки.
Табір активно функціонує як логістичний та ремонтний хаб. Кількість техніки коливається, але залишається стабільно високою,
– зазначили партизани.
Для захисту від ударів з повітря, за даними "Атеш", окупанти стягнули до табору додаткові сили протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби.
Що відбувається на ремонтній базі росіян під Джанкоєм / Фото з телеграм-каналу "Атеш"
"Ворог розуміє, що цей об'єкт є пріоритетною метою. Усю інформацію про розміщення засобів захисту та накопичення техніки оперативно передано Силам оборони України", – наголосили в русі опору.
Що ще виявляв "Атеш" з об'єктів окупантів?
"Атеш" 12 лютого розповів, що окупанти в Мелітопольському районі Запорізької області будують нову базу. Ймовірно, там навчатимуть операторів дронів.
Партизани писали, що російські війська використовують безекіпажні катери "Сіріус-82" для дистанційного мінування річкових шляхів у дельті Дніпра. Але "Атеш" зафіксував кілька випадків самопідривів окупантів через хаотичне мінування без належної координації.
Агенти руху "Атеш" також успішно провели диверсійну операцію в Іжевську, що в Удмуртії в Росії, знеструмивши трансформаторну підстанцію заводу "БУММАШ". Цей завод постачає матеріали для виготовлення озброєння і важкої техніки.