Логістика окупантів стала складнішою: "Атеш" провів диверсію у Москві

Агент "Атеш" провів диверсію на ключовій залізниці у Москві. Це вплине на логістику ворога, адже тепер війська матимуть проблеми із забезпеченням підрозділів у Курській області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш". Там також показали кадри з операцією на залізниці.

Дивіться також Поведінка росіян все виказала: що по-тихому перевозять Маріупольською залізницею

Диверсія на московській залізниці

Агент руху "Атеш" провів успішну диверсію на ключовій московській залізниці. Вона з'єднує Москву та Курську область та активно використовується ворогом.

Релейна шафа у Московській області: дивіться відео

Так, партизан спалив релейну шафу в районі населеного пункту Чехов Московської області. Унаслідок диверсії було пошкоджено логістику окупантів: затримано постачання палива та військової техніки, призначених для російських військ на лінії фронту.

Координати місця, де "Атеш" провів диверсію: 55.140510013, 37.490481969.

Диверсія "Атеш" на залізниці: дивіться відео

В "Атеш" зауважили, що присвятили цю операцію у Москві усім прихильникам партизанського руху. Крім того, агенти також привітали усіх з Днем Збройних Сил України та Днем святого Миколая.

Ми продовжуємо працювати на всіх напрямках, завдаючи ударів по тилах ворога. Кожен наш крок наближає нашу спільну перемогу над путінським режимом!

– резюмували в "Атеш".

Раніше "Атеш" провів диверсію на межі Херсонської області та Криму. Агент партизанського руху знищив електрообладнання релейної шафи у населеному пункті Олексіївка, чим порушив військову логістику окупантів на залізниці на ділянці Новоолексіївка – Мелітополь.