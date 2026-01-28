"Атеш" зміг частково знеструмити завод в Удмуртії, який бере участь у виробництві важкої техніки

"Атеш" частково знеструмив завод в Удмуртії. Він бере участь у виробництві зброї та важкої техніки для армії Росії.

Про це рух "Атеш" повідомив у своєму телеграмі.

Що відомо про диверсійну операцію "АТЕШ" в Іжевську?

Агенти руху провели успішну диверсійну операцію в Іжевську. Внаслідок підпалу було виведено з ладу трансформаторну підстанцію, що живила ключові виробничі цехи металургійного заводу "БУММАШ".

Це підприємство є важливим елементом військово-промислового комплексу Росії – воно постачає заготовки та спеціальні сплави для виготовлення озброєння і важкої техніки. Завдяки точковим діям агента "АТЕШ" роботу одного зі стратегічних заводів у промисловій зоні вдалося зупинити на певний час.

Поки що Кремль вимагає нарощування темпів виробництва снарядів та техніки, "АТЕШ" вимикає рубильник на їхніх заводах,

– заявили у русі.

