Значні дощі з грозами вдарять у низці областей: чи накриють Україну шквали

Частину областей України найближчими днями накриють дощі та грози через вплив активного атмосферного фронту. Подекуди такі опади будуть значними.

Відповідну інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна.

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Які області накриють дощі?

Синоптикиня розповіла, що у неділю, 7 червня, а подекуди, ймовірно, і в понеділок, 8 червня, у різних регіонах можливі короткочасні дощі та грози через нестійку атмосферу. На погодні умови впливатиме атмосферний фронт.

За її словами, він і надалі продовжить переміщуватися країною, зокрема дощі випадуть у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, а згодом у Чернівецькій, а також Одеській областях. Подекуди подібні опади будуть значними.

Водночас Наталія Птуха уточнила, що атмосферний фронт проходитиме досить повільно і не супроводжуватиметься сильним вітром. Загалом повітряні потоки залишатимуться слабкими та спокійними, проте можливі винятки.

Хоча під час грозової діяльності можуть бути локальні посилення. За цим вже будемо слідкувати під час його проходження. Тоді додаткові можуть бути попередження,

– наголосила вона.

Яка ситуація з опадами буде згодом?

Наталія Птуха додала, що на початку нового тижня атмосферний фронт зміститься на Лівобережжя, там очікуються короткочасні дощі та грози, тоді як у західних областях нарешті переважатиме суха погода без істотних опадів.

У вівторок, 9 червня, короткочасні дощі очікуються у більшості центральних областей у нічні години, а в денний час такі умови поширяться подекуди по Україні. Встановлення повністю сухої погоди невдовзі не передбачають.

Якоїсь такої стабільної сонячної погоди – без опадів – поки що в нас немає. У найближчій оглядній перспективі. Практично весь тиждень, із певними перервами, можуть бути ось ці літні дощі. 10 червня трішечки їх буде менше,

– додала вона.

Таким чином загалом найближчими днями на території України збережеться типова для початку літа погода з поступовим підвищення температури, але нестійкість атмосфери спричинятиме локальні короткочасні дощі і грози.