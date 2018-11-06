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      "Атовці проти пропаганди Кремля": під РНБО пройшла акція проти Newsone та "112 Україна"

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      Телеканали Newsone та "112 Україна"звинувачують в антиукраїнській пропаганді
      Телеканали Newsone та "112 Україна"звинувачують в антиукраїнській пропаганді / nv.ua

      У вівторок, 6 листопада, під оперативним штабом РНБО України відбулася акція протесту "Атовці проти пропаганди Кремля".

      Про це повідомляє АСПІ.

      Протестувальники вимагають Раду безпеки і оборони невідкладно розглянути звернення Верховної Ради та позбавити ліцензії і закрити телеканали Newsone та "112 Україна" – АСПІ. Крім того, активісти вимагають притягнути до відповідальності усіх, хто пов'язаний з пропагандистським контентом цих телеканалів.

      Читайте також: Рада звернулась до РНБО з проханням про санкції проти телеканалів 112 та NewsOne


      Протестувальники під штабом РНБО вимагають закрити телеканали Newsone та "112 Україна"

      "Ми закликаємо РНБО ухвалити відповідне рішення про закриття цих телеканалів. Війна на сході почалась саме з ворожої агітації", – заявили громадські активісти.

      Протестувальники також акцентували увагу на тому, що ці телеканали з'явились якраз з початком війни і мають підвищене фінансування.


      Протестувальники під штабом РНБО вимагають закрити телеканали Newsone та "112 Україна"

      Варто зазначити, що серед представників ЗМІ, що висвітлюють цю акцію, присутні і представники 112 телеканалу.

      "Вони в цій акції зацікавлені більше ніж інші медіа. Вони в своєму репортажі намагатимуться якнайсильніше спаплюжити суть акції", – заявив один із активістів.


      Журналісти телеканалу "112 Україна" присутні на акції протесту під РНБО

      Нагадаємо, що раніше у Конституційний суд України надійшло конституційне подання 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції постанови Верховної Ради, яка закликає РНБО ввести санкції щодо українських телеканалів "112.Україна" і NewsOne.

      Теги: Новини України протести РНБО Блокування NewsOne
      Джерело: 24 Канал
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