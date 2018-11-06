"Атовці проти пропаганди Кремля": під РНБО пройшла акція проти Newsone та "112 Україна"

У вівторок, 6 листопада, під оперативним штабом РНБО України відбулася акція протесту "Атовці проти пропаганди Кремля".

Про це повідомляє АСПІ.

Протестувальники вимагають Раду безпеки і оборони невідкладно розглянути звернення Верховної Ради та позбавити ліцензії і закрити телеканали Newsone та "112 Україна" – АСПІ. Крім того, активісти вимагають притягнути до відповідальності усіх, хто пов'язаний з пропагандистським контентом цих телеканалів.

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Протестувальники під штабом РНБО вимагають закрити телеканали Newsone та "112 Україна"

"Ми закликаємо РНБО ухвалити відповідне рішення про закриття цих телеканалів. Війна на сході почалась саме з ворожої агітації", – заявили громадські активісти.

Протестувальники також акцентували увагу на тому, що ці телеканали з'явились якраз з початком війни і мають підвищене фінансування.



Протестувальники під штабом РНБО вимагають закрити телеканали Newsone та "112 Україна"

Варто зазначити, що серед представників ЗМІ, що висвітлюють цю акцію, присутні і представники 112 телеканалу.

"Вони в цій акції зацікавлені більше ніж інші медіа. Вони в своєму репортажі намагатимуться якнайсильніше спаплюжити суть акції", – заявив один із активістів.



Журналісти телеканалу "112 Україна" присутні на акції протесту під РНБО

Нагадаємо, що раніше у Конституційний суд України надійшло конституційне подання 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції постанови Верховної Ради, яка закликає РНБО ввести санкції щодо українських телеканалів "112.Україна" і NewsOne.