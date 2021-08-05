Атрошенко: Меморандум про об'єднання УДАРу і "Рідного дому" – сигнал для регіональних лідерів

УДАР Віталія Кличка розвивається і продовжить консолідувати місцевих лідерів та фахівців.

Про це заявив лідер партії "Рідний дім" мер Чернігова Владислав Атрошенко, коментуючи підписання меморандуму про об'єднання.

Кличко та УДАР – це надійні партнери. Рейтинг довіри до Кличка – понад 50%. Тобто він об'єднує українців, він об'єднує країну. Він визнаний світом. Запитайте у будь-кого з іноземців, з ким в них асоціюється Україна. Кличка назвуть одним з перших. А щодо партії, то УДАР зараз розвивається і, переконаний, стане магнітом для регіональних лідерів та професіоналів, які працюють, як кажуть, на землі і розуміють, як має рухатися країна,

– наголосив мер Чернігова.

Він зазначив, що консолідація зусиль УДАРу та "Рідного дому" також є сигнал для інших лідерів місцевого самоврядування.

"Коли працюєш на рівні місцевого самоврядування, розумієш, які проблеми найбільш гострі для людей. Але вирішити ці проблеми на місцевому рівні в окремо взятому Чернігові чи Києві неможливо. Треба консолідуватись. Чим більше толкових людей, які розуміють, куди рухатись – тим швидше ми зрушимо з місця цей масив проблем. Наш союз – це робота. ЇЇ результатом має стати саме та Україна, про яку ми всі мріємо: сильна, самодостатня, європейська. Об'єднання "Рідного дому" та УДАРу – це сигнал місцевим лідерам. Ми були першими", – пояснив Атрошенко

Він також підкреслив, що партії об'єднуються не проти когось, а за Україну.

29 липня у Чернігові відбувся "Форум Єдності", на якому Віталій Кличко та Владислав Атрошенко підписали меморандум про об'єднання зусиль та спільну участь у виборах на платформі УДАРу.



Партії "УДАР" і "Рідний край" підписали меморандум про об'єднання / фото "УДАРу"