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      Аудит так аудит: Кличко сам, вслід за Ткаченком, попросив перевірити діяльність КМДА

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      Віталій Кличко сам хоче повного аудиту КМДА
      Віталій Кличко сам хоче повного аудиту КМДА / КМДА

      Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до Державної аудиторської служби України. Кличко просить про державний фінансовий аудит роботи усіх підрозділів Київської міської державної адміністрації, причому за період з 2015 по 2019 рік.

      Про це повідомила пресслужба Віталія Кличка на офіційному сайті у понеділок, 16 вересня.

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      У повідомленні мовиться, що деякі ЗМІ поширюють інформацію про начебто бюджетні зловживання в Києві. Тому Кличко просить перевірити фактичний стан справ щодо:

      ► Законного та ефективного використання комунальних коштів і майна, інших активів;
      ► Правильності ведення бухгалтерського обліку і правдивості фінансової звітності;
      ► Функціонування системи внутрішнього контролю.

      Таке прохання Віталій Кличко скерував голові Державної аудиторської служби.

      Цього ж дня, 16 вересня, Олександр Ткаченко звернувся до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з проханням ініціювати загальний аудит діяльності Кличка, КМДА і підлеглих структур. Мовляв, приблизно 200 кримінальних проваджень щодо чиновників КМДА, розпочатих за часів урядування Кличка, "так і не довели до завершення" і "жоден злодій – не за ґратами".

      Олександр Ткаченко, нагадаємо, зараз керівник комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики й депутат від "Слуги народу". раніше – генеральний директор "1+1". А згодом, кажуть у ЗМІ, претендент на посаду міського голови Києва на наступних виборах.

      Чому навколо Кличка й КМДА стільки розмов? У липні 2019 року керівник Офісу Президента Андрій Богдан запропонував звільнити Віталія Кличка з посади керівника Київської міської державної адміністрації. Уряд Володимира Гройсмана це питання розглядати відмовився.

      4 вересня Кабмін з новим прем'єром Олексієм Гончаруком на чолі підтримав ідею звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА, та Президент України Володимир Зеленський поки відповідного указу не підписував. Мовляв, поки спостерігає за роботою.

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      Теги: Новини України Віталій Кличко КМДА Новини Києва Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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