Аудит так аудит: Кличко сам, вслід за Ткаченком, попросив перевірити діяльність КМДА
Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до Державної аудиторської служби України. Кличко просить про державний фінансовий аудит роботи усіх підрозділів Київської міської державної адміністрації, причому за період з 2015 по 2019 рік.
Про це повідомила пресслужба Віталія Кличка на офіційному сайті у понеділок, 16 вересня.
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У повідомленні мовиться, що деякі ЗМІ поширюють інформацію про начебто бюджетні зловживання в Києві. Тому Кличко просить перевірити фактичний стан справ щодо:
► Законного та ефективного використання комунальних коштів і майна, інших активів;
► Правильності ведення бухгалтерського обліку і правдивості фінансової звітності;
► Функціонування системи внутрішнього контролю.
Таке прохання Віталій Кличко скерував голові Державної аудиторської служби.
Цього ж дня, 16 вересня, Олександр Ткаченко звернувся до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з проханням ініціювати загальний аудит діяльності Кличка, КМДА і підлеглих структур. Мовляв, приблизно 200 кримінальних проваджень щодо чиновників КМДА, розпочатих за часів урядування Кличка, "так і не довели до завершення" і "жоден злодій – не за ґратами".
Олександр Ткаченко, нагадаємо, зараз керівник комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики й депутат від "Слуги народу". раніше – генеральний директор "1+1". А згодом, кажуть у ЗМІ, претендент на посаду міського голови Києва на наступних виборах.
Чому навколо Кличка й КМДА стільки розмов? У липні 2019 року керівник Офісу Президента Андрій Богдан запропонував звільнити Віталія Кличка з посади керівника Київської міської державної адміністрації. Уряд Володимира Гройсмана це питання розглядати відмовився.
4 вересня Кабмін з новим прем'єром Олексієм Гончаруком на чолі підтримав ідею звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА, та Президент України Володимир Зеленський поки відповідного указу не підписував. Мовляв, поки спостерігає за роботою.