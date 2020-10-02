Глава МВС Арсен Аваков просить в уряду виділити його міністерству ще близько 2 мільярдів гривень з Фонду боротьби з COVID-19 під час карантину. Ці гроші планують віддати на доплати поліцейським.

На початку вересня Аваков звернувся з відповідним листом до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на лист МВС.

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Скільки грошей МВС витратило з COVID-фонду

У міністерстві Авакова відзвітували, що з отриманих у червні 2,24 мільярда гривень витратили 99,4% коштів, а саме – 2,23 мільярда гривень . Такі дані правоохоронців станом на кінець серпня.

. Такі дані правоохоронців станом на кінець серпня. МВС також надало нові розрахунки, згідно з якими на доплати 50% окладу поліцейським для забезпечення правопорядку і безпеки громадян з 1 серпня до 31 листопада 2020 року необхідно ще 1,9 мільярда гривень.

Зокрема ці кошти можуть отримати 54 352 поліцейських, оклад яких у середньому складає 15,34 тисчі гривень на особу, а доплати відповідно становитимуть 7,67 тисячі гривень.

Фонд боротьби з COVID-19: що треба знати

Фонд для боротьби з наслідками коронавірусної хвороби створили 13 квітня. Тоді Верховна Рада затвердила відповідні зміни до держбюджету.

В уряді говорили, що гроші з фонду спрямують на:

закупівлю медичних товарів, робіт і послуг;

доплати медикам, поліцейським та працівникам критичної інфраструктури,

підтримку пенсіонерів.

На початку вересня президент Володимир Зеленський заявив, що у Фонді боротьби з коронавірусом гроші є.

Зверніть увагу! На Фонд боротьби з коронавірусом було виділено 66 мільярдів гривень. Згідно з даними Міністерства фінансів, станом на 11 вересня 2020 року звідти витратили вже 22,9 мільярди гривень, що складає 35% від загальної суми.

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