Аваков просить ще 1,9 мільярда гривень з COVID-фонду: скільки МВС отримало раніше
Глава МВС Арсен Аваков просить в уряду виділити його міністерству ще близько 2 мільярдів гривень з Фонду боротьби з COVID-19 під час карантину. Ці гроші планують віддати на доплати поліцейським.
На початку вересня Аваков звернувся з відповідним листом до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на лист МВС.
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Скільки грошей МВС витратило з COVID-фонду
- У міністерстві Авакова відзвітували, що з отриманих у червні 2,24 мільярда гривень витратили 99,4% коштів, а саме – 2,23 мільярда гривень. Такі дані правоохоронців станом на кінець серпня.
- МВС також надало нові розрахунки, згідно з якими на доплати 50% окладу поліцейським для забезпечення правопорядку і безпеки громадян з 1 серпня до 31 листопада 2020 року необхідно ще 1,9 мільярда гривень.
- Зокрема ці кошти можуть отримати 54 352 поліцейських, оклад яких у середньому складає 15,34 тисчі гривень на особу, а доплати відповідно становитимуть 7,67 тисячі гривень.
Фонд боротьби з COVID-19: що треба знати
Фонд для боротьби з наслідками коронавірусної хвороби створили 13 квітня. Тоді Верховна Рада затвердила відповідні зміни до держбюджету.
В уряді говорили, що гроші з фонду спрямують на:
- закупівлю медичних товарів, робіт і послуг;
- доплати медикам, поліцейським та працівникам критичної інфраструктури,
- підтримку пенсіонерів.
На початку вересня президент Володимир Зеленський заявив, що у Фонді боротьби з коронавірусом гроші є.
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