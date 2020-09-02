Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Фонді боротьби з коронавірусом гроші є. Водночас український очільник наголосив, інформація, яку поширюють про Фонд, не відповідає дійсності.

Заява Зеленського щодо коронавірусного фонду

Такі слова президент виголосив на брифінгу 2 вересня у межах робочої поїздки на Харківщину. Про це повідомляє 24 канал.

До теми У Фонді боротьби з COVID-19 гроші майже закінчились: витратили їх геть не на медицину

За словами Зеленського, інформація, що у Фонді не залишилося грошей є неправдою. Він додає, що "це історія з великим фейком, які підігрівають різні люди, журналісти".

Запитуйте, будь ласка, міністра охорони здоров'я, прем'єр-міністра. Вони досить часто оприлюднюють цю інформацію. З COVID-ним фондом – все гаразд,

– наголосив президент.

Більше того, очільник України заявив, що в цьому фонді "є майже всі гроші".

Яку саме інформацію поширюють про Фонд боротьби з коронавірусом

На початку червня стало відомим, що з Фонду боротьби з коронавірусом витратили майже половину – понад 28 мільярдів гривень. Прозорість використання коштів мали перевіряти аудитори. Під час його створення у квітні розмір фонду становив майже 65 мільярдів гривень.

Крім того, 13 липня на офіційному сайті Верховної Ради з’явилася інформація, що майже 1,3 мільярда гривень перенаправили на проведення місцевих виборів у жовтні.

Вже наприкінці липня журналіст StateWatch Олександр Гуменюк повідомив, що у Фонді залишилося лише 5% закладених коштів – 3,2 мільярда гривень. А найбільшу частку грошей отримало Міністерство інфраструктури.

Власне 35 мільярдів гривень використали для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування.

Це 57% від всіх витрачених коштів із Фонду. Для порівняння, безпосередньо на медицину та на покращення медичної інфраструктури пішло лише майже 16%.

Зокрема, Міністерство охорони здоров’я отримало 8,3 мільярда гривень:

100 мільйонів гривень пішли на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень,

пішли на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень, 2,9 мільярда гривень – на закупівлю лабораторного обладнання та розхідних матеріалів для проведення ПЛР-тестів та на доплати медичним працівникам,

– на закупівлю лабораторного обладнання та розхідних матеріалів для проведення ПЛР-тестів та на доплати медичним працівникам, 5,3 мільярда гривень – на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я.

Водночас Міністерству розвитку громад і територій надали 1,6 мільярда гривень для вжиття заходів, спрямованих на здійснення будівництва, реконструкції та ремонту приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я.

Державне управління справами отримало 41 мільйон гривень для забезпечення готовності та реагування закладів охорони здоров’я Державного управління справами на спалахи COVID-19.

А Міністерство юстиції отримало 23,7 мільйона гривень для забезпечення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню спалахів COVID-19 в установах виконання покарань.

Актуально Захист від COVID-19 чи ремонт доріг: куди пішли гроші з антикоронавірусного фонду

Основне про Фонд боротьби з COVID-19

Фонд для боротьби з наслідками коронавірусної хвороби створили 13 квітня. Тоді Верховна Рада затвердила відповідні зміни до держбюджету.

В уряді говорили, що гроші з фонду спрямують на: