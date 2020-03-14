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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ

      Аваков розповів, що незабаром обмеження через коронавірус будуть жорсткішими

      - Читать новость на русском
      Аваков про карантинні заходу в Україні / uazmi.org

      Арсен Аваков заявив, що, можливо, незабаром обмеження через коронавірус в Україні будуть жорсткішими. Все для того, аби максимально уповільнити поширення вірусу у країні.

      Якщо діяти швидко, чітко і рішуче, то можна скоротити смертність від коронавірусу у десятки разів, написав міністр внутрішніх справ у фейсбуці.

      Зверніть увагу Як правильно йти на самоізоляцію: інструкція

      Головним завданням він вважає швидко уповільнити поширення вірусу в Україні, зменшити джерела вірусного ураження, а також надати кваліфіковане лікування громадянам, які захворіли.

      Все досить серйозно – треба діяти. Зібрано і рішуче – не відволікаючись на дурниці, 
      – написав Аваков

      Він додав, що найближчими лікарні й аптеки будуть насичені засобами захисту, масками та антисептиками. Очільник МВС закликав до максимальної ізоляції в ці дні, мінімізації контактів між людьми та гігієни.

      Все, що треба знати про карантин в Україні:

      • 11 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні 11 березня.
      • На три тижні – до 3 квітня – пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів (де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.
      • Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів. 
      • Також уряд вирішив закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.
      • До 1 червня забороенили експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

      Відпустка для батьків під час карантину
      Відпустка та лікарняний для батьків під час карантину у школах / Інфографіка 24 каналу

      Останні новини про коронавірус в Україні

      • Станом на 14 березня в Україні зафіксували 3 випадки захворювання на Covid-19. З них одна людина померла. Це була 71-річна жінку, яка нещодавно повернулася з-за кордону. Вона мала підвищену температуру, але запізно звернулася до лікарів.
      • Україна вже закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення коронавірусу. До кінця тижня повинні довезти ще 5 тисяч.

      Як вберегтися від коронавірусу
      Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 канал

      Дивіться відео: як вберегтись від коронавірусу

       

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Карантин в Україні 2020 Медицина Новини України Коронавірус в Україні Лікування Здоров'я Арсен Аваков
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