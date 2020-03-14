Аваков розповів, що незабаром обмеження через коронавірус будуть жорсткішими

Арсен Аваков заявив, що, можливо, незабаром обмеження через коронавірус в Україні будуть жорсткішими. Все для того, аби максимально уповільнити поширення вірусу у країні.

Якщо діяти швидко, чітко і рішуче, то можна скоротити смертність від коронавірусу у десятки разів, написав міністр внутрішніх справ у фейсбуці.

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Головним завданням він вважає швидко уповільнити поширення вірусу в Україні, зменшити джерела вірусного ураження, а також надати кваліфіковане лікування громадянам, які захворіли.

Все досить серйозно – треба діяти. Зібрано і рішуче – не відволікаючись на дурниці,

– написав Аваков

Він додав, що найближчими лікарні й аптеки будуть насичені засобами захисту, масками та антисептиками. Очільник МВС закликав до максимальної ізоляції в ці дні, мінімізації контактів між людьми та гігієни.

Все, що треба знати про карантин в Україні:

11 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні 11 березня.

На три тижні – до 3 квітня – пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів (де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.

Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.

Також уряд вирішив закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.

До 1 червня забороенили експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.



Відпустка та лікарняний для батьків під час карантину у школах / Інфографіка 24 каналу

Останні новини про коронавірус в Україні

Станом на 14 березня в Україні зафіксували 3 випадки захворювання на Covid-19. З них одна людина померла. Це була 71-річна жінку, яка нещодавно повернулася з-за кордону. Вона мала підвищену температуру, але запізно звернулася до лікарів.

Україна вже закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення коронавірусу. До кінця тижня повинні довезти ще 5 тисяч.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 канал

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