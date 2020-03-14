Аваков рассказал, что вскоре ограничения из-за коронавируса будут еще жестче

Арсен Аваков заявил, что, возможно, вскоре ограничения из-за коронавируса в Украине будут жестче. Все для того, чтобы максимально замедлить распространение вируса в стране.

"Если действовать быстро, четко и решительно, то можно сократить смертность от коронавируса в десятки раз", – написал министр внутренних дел в Фейсбуке.

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Главной задачей он считает быстро замедлить распространение вируса в Украине, уменьшить источники вирусного заражения, а также предоставить квалифицированное лечение заболевшим гражданам.

Все достаточно серьезно – надо действовать. Собрано и решительно – не отвлекаясь на пустяки,

– написал Аваков

Он добавил, что в ближайшее время больницы и аптеки будут укомплектованы средствами защиты, масками и антисептиками. Глава МВД призвал к максимальной изоляции в эти дни, минимизации контактов между людьми и к гигиене.

Все, что нужно знать о карантине в Украине:

11 марта Кабинет Министров принял решение о введении карантина на общенациональном уровне 11 марта.

На три недели – до 3 апреля – предлагают запретить проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий (где запланировано участие 200 и более человек), а также учебный процесс в школах, университетах и ​​детских садах.

Проведение спортивных мероприятий будет возможным с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.

Также правительство решило закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

До 1 июня запретили экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.



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Последние новости о коронавирусе в Украине

По состоянию на 14 марта в Украине зафиксировали 3 случая заболевания Covid-19. Из них один человек умер. Это была 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из-за границы. У нее была повышенная температура, но она поздно обратилась к врачам.

Covid-19. Из них один человек умер. Это была 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из-за границы. У нее была повышенная температура, но она поздно обратилась к врачам. Украина уже закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступило более тысячи тест-систем для выявления коронавируса. К концу недели должны довезти еще 5 тысяч.



Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канал

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