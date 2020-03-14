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      Аваков рассказал, что вскоре ограничения из-за коронавируса будут еще жестче

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      Арсен Аваков заявил, что, возможно, вскоре ограничения из-за коронавируса в Украине будут жестче. Все для того, чтобы максимально замедлить распространение вируса в стране.

      "Если действовать быстро, четко и решительно, то можно сократить смертность от коронавируса в десятки раз", – написал министр внутренних дел в Фейсбуке.

      Обратите внимание Как правильно уходить на самоизоляцию: инструкция

      Главной задачей он считает быстро замедлить распространение вируса в Украине, уменьшить источники вирусного заражения, а также предоставить квалифицированное лечение заболевшим гражданам.

      Все достаточно серьезно – надо действовать. Собрано и решительно – не отвлекаясь на пустяки,
      – написал Аваков

      Он добавил, что в ближайшее время больницы и аптеки будут укомплектованы средствами защиты, масками и антисептиками. Глава МВД призвал к максимальной изоляции в эти дни, минимизации контактов между людьми и к гигиене.

      Все, что нужно знать о карантине в Украине:

      • 11 марта Кабинет Министров принял решение о введении карантина на общенациональном уровне 11 марта.
      • На три недели – до 3 апреля – предлагают запретить проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий (где запланировано участие 200 и более человек), а также учебный процесс в школах, университетах и ​​детских садах.
      • Проведение спортивных мероприятий будет возможным с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.
      • Также правительство решило закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.
      • До 1 июня запретили экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

      Відпустка для батьків під час карантину
      Отпуск и больничный для родителей во время карантина в школах / Инфографика 24 канала

      Последние новости о коронавирусе в Украине

      • По состоянию на 14 марта в Украине зафиксировали 3 случая заболевания Covid-19. Из них один человек умер. Это была 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из-за границы. У нее была повышенная температура, но она поздно обратилась к врачам.
      • Украина уже закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступило более тысячи тест-систем для выявления коронавируса. К концу недели должны довезти еще 5 тысяч.

      Як вберегтися від коронавірусу
      Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канал

      Смотрите видео: как уберечься от коронавируса

       

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Карантин в Украине 2020 Медицина Новости Украины Коронавирус в Украине Лечение Здоровье Арсен Аваков
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