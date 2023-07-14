Про це розповіла речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс. Полум'я на АЗС спалахнуло після ДТП.

До теми Вибух на АЗС у Києві: винуватець ДТП досі без свідомості, поліція відкрила справу

Троє людей зазнали травм

Загиблий був пасажиром легкового авто, що в’їхало в автозаправну станцію і загорілось. За кермом автівки був його старший брат.

Обоє братів після аварії перебували з опіками в реанімації. Вони були в тяжкому стані.

Стан працівника АЗС, який теж постраждав унаслідок вибуху, медики раніше оцінювали як середньої тяжкості.

Зверніть увагу! За попередніми даними правоохоронців, 9 липня водій автомобіля "Ауді" на великій швидкості рухався по Броварському проспекту. Він здійснив з’їзд у бік АЗС, проте не встиг загальмувати, тож автівка врізалась в автозаправну колонку.

Читайте також Знищені авто та техніка: Кличко розповів про наслідки масштабної пожежі на АЗС у Києві

Коротко про ДТП на АЗС у Києві