Зеленський нагородив ліквідаторів аварії і наслідків російського удару по ЧАЕС 2025 року

26 квітня в Україні та світі згадують жертв Чорнобильської катастрофи. Цього дня Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ліквідаторів аварії та працівників, які забезпечують роботу ЧАЕС під час війни.

Так, президент нагородив тих, хто брав участь у ліквідації наслідків удару російського дрона по конфайнменту у 2025 році. Глава держави також відзначив працівників станції, які забезпечували її роботу в умовах окупації у 2022 році. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Дивіться також Останнє весілля у Чорнобилі: історія пари, яка одружилася на тлі ядерної катастрофи

Кого нагородив Зеленський у Міжнародний день Чорнобиля?

Орден "За заслуги" І ступеня отримав керівник проєктів та програм інженерного центру ЧАЕС Олександр Новіков. Він брав участь у зміцненні конструкцій об'єкта "Укриття", щоб зменшити викиди радіоактивних матеріалів у довкілля. Роботи виконувалися в особливо важких умовах.

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджені:

, начальник зміни цеху поводження з радіоактивними відходами ЧАЕС. Під час окупації у 2022 році забезпечував безпечну роботу систем водоочищення та сховищ. Завдяки його роботі цех безперебійно функціонував у складних умовах. Анатолій Чумак, директор Інституту клінічної радіології Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології. У перші два тижні після аварії очолював медичну службу в 30-кілометровій зоні, пізніше брав участь в евакуації та лікуванні постраждалих.

Зеленський відзначає нагородами працівників ЧАЕС: дивіться відео

Орден "За мужність" ІІ ступеня отримав електрослюсар цеху теплової автоматики та вимірювань ЧАЕС Василь Сидоренко. 26 квітня 1986 року він брав участь у стабілізації четвертого енергоблока, розробив схему живлення насосів, ремонтував і обслуговував котли та газотурбінні установки після аварії.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджені:

, начальник відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС у Хмельницькій області. Брав участь у ліквідації наслідків удару російського дрона по арці конфайнменту ЧАЕС, працював в умовах підвищеного радіаційного фону та негоди. Олександр Комаренко, командир відділення 11-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС у Київській області. У 2025 році на висоті 80 метрів ліквідовував наслідки удару дрона по арці конфайнменту. Завдяки його діям вдалося не допустити поширення вогню на кабельні шахти та загасити осередки тління у важкодоступних місцях.

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримала працівниця відділу ДСП "Чорнобильська АЕС" Наталія Дячук. Під час окупації у березні-квітні 2022 року вона працювала в їдальні та забезпечувала харчування українських працівників, яких росіяни утримували в заручниках. Завдяки її роботі понад 200 людей змогли продовжити виконувати завдання в Зоні відчуження.

Зеленський вручає нагороди ліквідаторів аварії на ЧАЕС та інших працівників / Фото Офіс президента

Росія вдарила по "Укриттю" на ЧАЕС у 2025 році

У ніч проти 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Йдеться про новий безпечний конфайнмент 0 захисну арку, яка накриває зруйнований реактор і стримує поширення радіації.

Пожежу після влучання загасили. За словами президента Зеленського, радіаційний фон не підвищився, однак споруда зазнала суттєвих пошкоджень.

Глава держави заявив, що Росія є єдиною державою у світі, яка атакує такі об'єкти, захоплює території атомних станцій і веде бойові дії без огляду на наслідки.