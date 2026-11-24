У Чехії поблизу села Огніштяни 24 листопада пасажирський поїзд зіткнувся з автобусом на залізничному переїзді. Унаслідок сильного удару автобус вилетів у кювет, а кілька пасажирів зазнали травми.

Аварія сталася близько 07:00 ранку на залізничній колії в Градець-Краловеському краї, повідомило видання Ceske Noviny.

Як сталася аварія?

Аварія сталася на залізничному переїзді на дорозі від Огніштян у напрямку Хомутице. Переїзд обладнаний знаком "Стоп", однак не має світлофора чи шлагбаума.

Пасажирський потяг врізався в задню частину автобуса, після чого той вилетів у кювет.

За інформацією поліції, в автобусі постраждали троє людей. Один із них зазнав тяжкі травми, ще двоє – легкі. До місця аварії направили медичний гелікоптер і п'ять наземних бригад швидкої допомоги. Тяжко пораненого пасажира доправили до лікарні в Градець-Кралове.

Водночас у потязі перебували близько 50 людей. Ніхто з них не постраждав.

Після зіткнення рух на залізничній ділянці зупинили. Чеська залізниця організувала для пасажирів автобусне сполучення між містами Смідара та Остромерж. Попередньо, рух потягів мали відновити після 10:30. Обставини аварії з'ясовує поліція.

Нагадаємо, 17 листопада у столиці Чехії зіткнулися два пасажирські потяги. Аварія сталася поблизу головного залізничного вокзалу. Унаслідок зіткнення травмувалися 46 людей, серед них – 15 громадян України. Більшість постраждалих дістали легкі травми. Причини аварії з'ясовували правоохоронці та залізничні інспектори.