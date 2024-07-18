Водію маршрутки стало погано за кермом: нові трагічні дані про ДТП у Львові

У Львові вранці 18 липня трапилась аварія на проспекті Червоної Калини. Водій маршрутки врізався у легкові машини, які їхали в попутному напрямку.

У поліції розповіли, що аварія трапилась орієнтовно о 10:00 18 липня. Водій автобуса втратив керування.

Дивіться також Щонайменше 4 загиблих: біля Львова зіткнулися автобус і автоцистерна

Що відомо про аварію у Львові

Як попередньо встановили правоохоронці, водію маршрутного автобуса "БАЗ" 64-річному мешканцю Львівського району, під час руху стало зле, внаслідок чого він втратив керування транспортним засобом. Некерований автобус зіштовхнувся з легковиками КІА та Skoda, які рухались в попутному напрямку,

– розповіли у поліції.

На жаль, далі внаслідок аварії:

Skoda перекинулась,

після цього – Skoda зіштовхнулась з автомобілем BMW, водійка якого зупинилась перед пішохідним переходом,

далі автобус продовжив рух та виїхав на узбіччя, де наїхав на електроопору.

У Львові трапилась аварія за участі декількох машин

За даними поліції, дев'ятеро людей зазнали поранень. Правоохоронці повідомляли, що вони встановлювали обставини ДТП, уточнювали особи потерпілих та збирали речові докази.

Водій помер у лікарні

Львівська міська рада о 17:49 18 липня повідомила, що в лікарні від травм помер 60-річний водій, який був за кермом маршрутки.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним померлого чоловіка.

Управління охорони здоров'я Львова повідомило, що у лікарню святого Луки госпіталізували 6 потерпілих внаслідок аварії. Вдома лікується жінка, у якої травмоване праве плече і стегно, забій грудної клітки.