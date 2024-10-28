Нетверезий водій на Печерську у Києві в'їхав у інше авто : водію оголошено підозру

26 жовтня у Києві 22-річний водій BMW у стані алкогольного сп’яніння влетів у автомобіль, який зупинився для розвороту. Через це пасажир іншого авто зазнав тяжких травм.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру. До слова, водію вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.

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До восьми років за ґратами

Зазначається, що на Печерську в Києві 26 жовтня близько 23 години сталася серйозна аварія. Зокрема, 22-річний водій автомобіля BMW М340і, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, врізався в Nissan Maxima, що зупинився для розвороту на вулиці Лесі Українки. Унаслідок зіткнення 47-річний пасажир автомобіля Nissan отримав численні травми та був доставлений до лікарні для надання медичної допомоги.

ДТП на Печерську/ фото 24 Каналу

Водія BMW затримали на місці події. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури йому повідомлено про підозру.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до восьми років. Наразі досудове розслідування продовжується.