Моторошна аварія у Прилуках: поліцейська, яка на смерть збила 6-річну дитину, вийшла під заставу

Поліцейська, яка 10 грудня на смерть збила шестирічну дівчинку та травмувала її матір у Прилуках, що у Чернігівській області, вийшла з-під варти, оскільки за неї внесли заставу.

Що відомо про це?

Згідно з відповіддю територіального управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області на запит ЗМІ, поліцейська, яка на смерть збила шестирічну дівчинку, вийшла з-під варти під заставу.

За неї внесли заставу у розмірі 242 240 гривень. Раніше суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Обласна прокуратура хотіла оскаржувати цей запобіжний захід в апеляції.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, у Прилуках 10 грудня поліцейські на службовому авто збили дитину та її матір. Внаслідок ДТП на пішохідному переході загинула 6-річна дівчинка. Постраждалу жінку, як відомо, госпіталізували до лікарні.

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що досудове розслідування розпочали за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (стаття 286 Кримінального кодексу України).

Суспільне також повідомляло, що поліцейські на службовому авто здійснювали обгін на перехресті. Попередньо відомо, що екіпаж їхав на виклик щодо ДТП з увімкненими проблисковими маячками.

