Понад 13 годин на глибині 1300 метрів: у Кривому Розі з-під землі врятували 135 шахтарів

У Криворіжжі сталося аварійне відключення світла. Внаслідок цього заблокованими під землею опинилися понад сотня гірників.

Аварія сталась на одній із підстанцій у підземних виробках шахти одного з гірничодобувних підприємств Кривого Рогу. На глибині понад 1300 метрів опинилися заблокованими 135 шахтарів, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Порятунок з-під землі

Станом на вечір 22 січня аварію вдалося ліквідувати.

Порятунок шахтарів вимагав застосування складної технології створення штучного навантаження шахтної кліті, яка дозволила безпечно підняти людей на поверхню. Рятувальні роботи завершено. Всі 135 шахтарів повернулися додому цілими та неушкодженими,

– йдеться у заяві ДСНС.

За даними місцевих ЗМІ, гірники перебували під землею понад 13 годин.

Гірників врятували з-під землі / Фото ДСНС

Як проходила рятувальна операція: дивіться відео

Нагадаємо, що влітку 2024 року трагедія сталася на шахті "Відродження" у Червоноградському районі Львівської області. Там обвалився ґрунт на глибині понад 500 метрів, що призвело до трагічних наслідків. Тоді загинули 37-річний Андрій Кончук та 36-річний Володимир Макогін. У них залишились дружини та маленькі діти.