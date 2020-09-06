Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив про повну готовність до завершальної операції з підняттям танкеру Delfi. На пляжі в Одесі вже почали фінальний етап з підняття та відбуксирування затонулого судна.

Усі випробування завершені, екологічний стан перебуває у межах норми. Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у телеграмі. Важливо З танкера Delfi знову потекли нафтопродукти Як зазначив міністр, завершальна операція включає наступне: відкатка води з танків, куди вона була подана спеціально для забезпечення сталого стану на ґрунті;

випробування водотічності;

переміщення на глибину;

заведення тросів та пристроїв для обов'язки танкеру між баржею ДМ та плавкраном "Атлас-4";

переконання у можливості переходу з акваторії та власне перехід. Водночас роботи з підйому затонулого танкера Delfi в Одесі можуть відстрочити у будь-який момент через сезон штормів. Цікаво Епопея з Delfi продовжилась у суді: на сумнозвісний танкер наклали арешт Аварія танкера Delfi: що треба знати Танкер Delfi затонув біля берегів Одеси ще у листопаді 2019 року. З нього стався витік нафтопродуктів.

ще у листопаді 2019 року. З нього стався витік нафтопродуктів. Власник судна повинен був до 31 березня 2020 року вжити заходів щодо підйому затонулого танкера, проте так цього і не зробив.

щодо підйому затонулого танкера, проте так цього і не зробив. 25 липня друга спроба компанії-підрядника Smart Marine Concept зняти з мілини танкер Delfi завершилася невдачею.

компанії-підрядника Smart Marine Concept зняти з мілини танкер Delfi завершилася невдачею. 26 липня проблему з затонулим танкером Delfi визначили як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Тепер цим питанням займається Міністерство інфраструктури й особисто Владислав Криклій.

місцевого рівня. Тепер цим питанням займається Міністерство інфраструктури й особисто Владислав Криклій. 26 серпня буксирам нарешті вдалося частково вирівняти судно за допомогою металевих тросів і поставити танкер на кіль.