Майже кінець історії: в Одесі розпочинається фінальна стадія підняття танкера Delfi
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив про повну готовність до завершальної операції з підняттям танкеру Delfi. На пляжі в Одесі вже почали фінальний етап з підняття та відбуксирування затонулого судна.
Усі випробування завершені, екологічний стан перебуває у межах норми. Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у телеграмі.
Важливо З танкера Delfi знову потекли нафтопродукти
Як зазначив міністр, завершальна операція включає наступне:
- відкатка води з танків, куди вона була подана спеціально для забезпечення сталого стану на ґрунті;
- випробування водотічності;
- переміщення на глибину;
- заведення тросів та пристроїв для обов'язки танкеру між баржею ДМ та плавкраном "Атлас-4";
- переконання у можливості переходу з акваторії та власне перехід.
Водночас роботи з підйому затонулого танкера Delfi в Одесі можуть відстрочити у будь-який момент через сезон штормів.
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Аварія танкера Delfi: що треба знати
- Танкер Delfi затонув біля берегів Одеси ще у листопаді 2019 року. З нього стався витік нафтопродуктів.
- Власник судна повинен був до 31 березня 2020 року вжити заходів щодо підйому затонулого танкера, проте так цього і не зробив.
- 25 липня друга спроба компанії-підрядника Smart Marine Concept зняти з мілини танкер Delfi завершилася невдачею.
- 26 липня проблему з затонулим танкером Delfi визначили як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Тепер цим питанням займається Міністерство інфраструктури й особисто Владислав Криклій.
- 26 серпня буксирам нарешті вдалося частково вирівняти судно за допомогою металевих тросів і поставити танкер на кіль.