Є ознаки екологічної катастрофи, – у ВМС оцінили загрозу через аварії танкерів Росії

Нещодавно у районі Керченської протоки зазнали аварії два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Внаслідок цього стався витік нафтопродуктів у Чорне море, через це може постраждати й Україна.

Зокрема, екологічна катастрофа завдасть шкоди й тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука в етері телемарафону.

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Чи є загроза екологічної катастрофи

Плетенчук пояснив, що "море не має парканів", тому на жаль, наразі видно, що Крим потерпає від наслідків цієї катастрофи.

Доволі складно верифікувати, щоб це була 100-відсотково надійна інформація щодо наслідків, тому що, звісно, нікого росіяни туди не допускають. А зараз такі погодні умови, що на супутникові знімки треба чекати,

– заявив він.

Як каже речник, коли зміняться погодні умови, буде можливість отримати відповідні супутникові дані та оцінити реальну ситуацію, яка склалася через витік мазуту. Однак, згідно з вже оприлюдненими даними, зрозуміло, що у Криму відчують наслідки.

За його словами, навіть у разі забруднення лише російського узбережжя, в екологічному сенсі його неможливо відокремити від інших чорноморських країн. Крім того, в України спільно з Росією є Чорне та Азовське моря.

"Флора, фауна страждають незалежно від місця розташування у Чорному морі. Тому так – наслідки скоріше за все у майбутньому можна буде оцінити, але вони усі мають ознаки екологічної катастрофи", – резюмував Плетенчук.

Нагадаємо, біля берегів Керчі затонули 2 російські танкери "Волгонефть". Кораблетроща сталася за 8 кілометрів від Керченської протоки. В обох випадках хвилі врізалися в корпус і зробили пробоїну, після чого пішла тріщина.