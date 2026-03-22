Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Що сталося з мостом Патона?
За даними КМДА, витік теплоносія виявили близько 07:30 – через це й утворилася пара.
Зазначається, що через особливість прокладання мережі безпосередньо під мостовою конструкцією роботи виконуватимуть верхолази. Наразі фахівці "Київтеплоенерго" вже локалізували пошкодження та розпочинають ремонтні роботи.
На час проведення ремонту у Києві також тимчасово призупинили теплопостачання для житлових будинків у мікрорайонах Русанівка та Березняки.
У КМДА запевняють, що подачу тепла та гарячої води буде відновлено одразу після завершення робіт.
Що відомо про реальний стан моста?
Академік НАН України, перший віцепрезидент Академії В'ячеслав Богданов заявив, що нині технічний стан мосту Патона через Дніпро викликає занепокоєння. За його словами, відновлення мосту потребує системного рішення на державному рівні.
Наразі міст працює з раніше встановленими обмеженнями. Станом на сьогодні там заборонений рух вантажного транспорту, а крайні смуги проїжджої частини перекриті спеціальними наливними бар'єрами.
Водночас у КМДА наголошували, що фахівці КП "Київавтошляхміст" цілодобово контролюють технічний стан опорних конструкцій мосту та проводять необхідні роботи для його належного утримання.