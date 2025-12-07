В Іркутській області сталася аварія на ТЕЦ: понад 1500 будинків лишилися в мороз без тепла
- В Ангарську Іркутської області через аварію на ТЕЦ-9 понад 1 500 будинків залишились без тепла при температурі до -32 градусів.
- Ремонт котла триватиме до 11 грудня, проте вже підключено резервний котел, а планується введення ще двох для відновлення теплопостачання.
В Ангарську Іркутської області Росії 7 грудня сталась аварія на ТЕЦ-9. Півтори тисячі будинків залишись без опалення у сильні морози.
Температура вдень сягнула позначки – 15, а вночі може досягти – 32 градуси. Про це пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Що відомо про аварію на ТЕЦ-9?
Губернатор Іркутської області повідомляє, що на ТЕЦ-9 в Ангарську сталась аварія. Внаслідок цього вийшов з ладу один із котлів, а 1 546 будинків регіону залишились без теплопостачання. За даними "Яндекс. Погода", температура вдень у місті сягатиме – 15, а в нічний час очікується – 32 градусів.
Мер міста повідомив, що ремонт котла триватиме щонайменше до 11 грудня. Водночас школи та інші заклади освіти перебувають під постійним контролем, а вчителі закликають дітей вдягатись тепліше, адже в кабінетах буде дуже холодно.
Влада зазначає, що аварійні бригади вже під'єднали резервний котел, а до півночі фахівці мають відновити температуру в будинках до норми. Згодом планується введення в роботу ще двох котлів, щоб забезпечити теплом усіх жителів, оскільки очікуються сильні морози.
Раніше пропагандистські ЗМІ писали, що в Ангарському окрузі введено режим підвищеної готовності через вихід з ладу одного з котлів на ТЕЦ.
Які нещодавні надзвичайні події сколихнули Росію?
Ввечері 6 грудня з російського військового літака випала авіабомба.
Російські ЗМІ розповідають, що вибух стався неподалік електропідстанції у Східному окрузі Бєлгорода.
Внаслідок детонації фугасної авіабомби виникли перебої з електропостачанням, пошкоджено вантажівку та вибито вікна у двох приватних будинках. Також відомо про одного постраждалого – у нього діагностували баротравму.
Згодом стало зрозуміло, що російський літак з бомбою летів до кордону з Україною.