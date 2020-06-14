Через аварію на водопроводі в Києві частково перекрито рух транспорту / Ілюстративне фото

У столиці, на проспекті Академіка Корольова, сталася аварія на водопроводі. Через прорив труби перекрито рух у бік вулиці Сім'ї Сосніних.