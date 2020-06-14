Аварія на водопроводі в Києві: перекрито рух транспорту проспектом Академіка Корольова
У столиці, на проспекті Академіка Корольова, сталася аварія на водопроводі. Через прорив труби перекрито рух у бік вулиці Сім'ї Сосніних.
Як повідомляє пресслужба Київавтодор, на проспекті трапилась аварія на водопроводі діаметром 600 міліметрів.
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У Київавтодор вказали, як об'їхати ремонтну зону. Відтак це зробити можна таким шляхом:
- проспект Академіка Корольова – вулиця Пшенична – вулиця Сім'ї Сосніних – проспект Леся Курбаса.
Відомо, що працівники Київводоканалу розпочали ліквідовувати наслідки пориву. Натомість повне закінчення ремонту комунікацій заплановано до 9 ранку 15 червня.
Згодом на пошкодженій ділянці почнуть відновлювати асфальтне покриття.