Шкільний автобус потрапив під поїзд у Бельгії, є загиблі

У Бельгії вранці 26 травня шкільний автобус потрапив під пасажирський поїзд. Серед його пасажирів є загиблі.

Зазначається, що це найгірша аварія в країні за останні 20 років на залізничному переїзді. Про це пише Le Soir і RTBF.

Що відомо про аварію на залізниці у Бельгії?

Трагедія сталася у бельгійському містечку Буггенгаут за 28 кілометрів від Брюсселя. Він прямував з Брюгге до Буггенгаута, де мав зупинку.

"Переїзд розташований за кілометр до станції, тож поїзд уже дещо сповільнювався, але удар був надзвичайно сильним. Машиніст все ж спробував застосувати аварійне гальмування, але було вже запізно", – зазначили в компанії.

Попередньо, відомо, що мікроавтобус виїхав на переїзд, коли шлагбауми вже були опущені і був заборонний сигнал світлофорів. Машиніст поїзда намагався застосувати екстрене гальмування, але не зміг уникнути зіткнення.

У мікроавтобусі було 9 осіб – 7 дітей та 2 дорослих. Повідомляється про 4 загиблих. Це 2 підлітків віком від 12 до 15 років, їхній 27-річний супроводжуючий та водій автобуса. Ще 5 тяжко поранених дітей були доставлені до лікарні. Їхній стан зараз стабільний.

Тим часом у поїзді було 100 – 150 пасажирів. Серед них травм ніхто з них не зазнав, але кілька людей отримали сильний шок.

"Подальше розслідування має з'ясувати, як могла статися ця аварія", – додали у залізниці.

Нагадаємо, що в Польщі 25 травня потяг теж зіткнувся з вантажівкою на залізничному переїзді. Унаслідок аварії постраждало 18 людей, відомо також про одну жертву.