Майже два десятки людей постраждали через аварію на залізниці в Польщі

У польському селищі Гарбатка Оборницького повіту 25 травня потяг маршруту Рогожно – Познань зіткнувся з вантажівкою на залізничному переїзді. Унаслідок аварії постраждало 18 людей.

На жаль, відомо також про одну жертву інциденту. Про це інформує Polsat News.

Що відомо про аварію?

Повідомлення про надзвичайну подію рятувальники отримали після 15:00. За попередніми даними, пасажирський потяг, який прямував маршрутом Рогожно – Познань, зіткнувся з вантажівкою на залізничному переїзді.

Унаслідок удару вантажний автомобіль загорівся, а потяг зійшов із рейок. У вагонах перебувало кільканадцять пасажирів. Відомо про одного загиблого та 18 постраждалих, яким надають допомогу.

До ліквідації наслідків аварії залучили 11 підрозділів державної та добровольчої пожежної охорони. Також на місце направили бригади екстреної медичної допомоги й вертольоти повітряної швидкої.

Наразі служби працюють над локалізацією пожежі, убезпеченням території та допомогою постраждалим.

Якими були подібні інциденти?

Нагадаємо, у квітні у Львівській області на регульованому залізничному переїзді сталася аварія за участю вантажівки та пасажирського потяга.

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля проігнорував заборонні сигнали та виїхав на колії, що призвело до аварії. Після інциденту він залишив місце події. Втім, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Вранці 1 травня у Стрийському районі Львівщини потяг, який прямував маршрутом Київ – Ужгород, зіткнувся з автокраном під час перетину залізничного переїзду. Унаслідок аварії загинув машиніст.