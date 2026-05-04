Про таке інформує видання Spiegel з посиланням на місцеву поліцію та мера міста Буркхарда Юнга.

До теми Монстр-трак влетів у натовп у Колумбії: є загиблі, серед них дитина

Що відомо про аварію в Лейпцигу?

Інцидент стався на вулиці Гріммайше-штрассе – одній із центральних торгових вулиць міста. За даними поліції, водій збив кількох людей і намагався втекти, але його оперативно затримали. Повідомляється, що він більше не становить небезпеки. Мотиви водія наразі невідомі.

Начальник пожежної служби Аксель Шух уточнив, що окрім загиблих, ще двоє людей перебувають у тяжкому стані, а загалом постраждали близько 20 осіб. Деталей щодо їхніх травм не розголошують.

При цьому приблизно 40 пожежників і 40 парамедиків, а також два гелікоптери працюють на місці події. Правоохоронці встановлюють обставини події, а влада закликає містян дотримуватися вказівок екстрених служб.

Де знаходиться вулиця Гріммайше-штрассе, на якій сталася ДТП: дивіться на карті

Де ще за кордоном ставалися аварії останнім часом?

Біля кордону Болгарії з Туреччиною сталася аварія з автобусом, у якому їхали українці. За попередніми даними, загинули двоє людей, ще 16 зазнали травм. Інцидент трапився на ділянці між Бургасом і Малко-Тирново неподалік пункту пропуску.

У Польщі, у селі Буди Ланьцутські Підкарпатського воєводства, 15 квітня сталася ще одна ДТП за участю українців. Мікроавтобус Mercedes після 17:00 на трасі А4 у напрямку Жешува з'їхав з дороги, врізався в огорожу та перекинувся.

У штаті Луїзіана (США) автомобіль в'їхав у натовп під час параду, постраждали щонайменше 15 осіб. 57-річного водія затримали – він був у стані алкогольного сп’яніння, проти нього відкрили кілька кримінальних справ.