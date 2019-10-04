Аварія Ан12 біля Львова: прізвища постраждалих

З'явилася перша інформація про людей (в тому числі прізвища) яких вдалося врятувати після падіння літака Ан12 під Львовом. Зараз вони перебувають у лікарні в стабільно важкому стані.

Усе, що наразі відомо про тих, хто вижив в авіаційній аварії, 24 каналу розповів Ігор Стояновський – заступник головного лікаря з хірургічної роботи 8-ї Міської клінічної лікарні Львова.

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Що відомо про постраждалих, які перебувають у лікарні

Стояновський розповів, що у лікарні зараз три пацієнти – 66 року народження, 69 року народження, а також чоловік, якому 52 роки. Вони є мешканцями різних міст України – Запоріжжя, Києва та Вінниці. Двоє – бортові інженери, один – технік.

Про обставини їхнього травмування ми не розпитували, на це просто не було часу. Зараз вони в інтенсивній терапії після операції під наглядом анестезіологів. Спостереження лікарів вони потребуватимуть ще тривалий час,

– розповів лікар.

Серед тих, хто вижив, за інформацією ТСН:

► Олег Шахов, інженер.

► Андрій Амелькін, інженер.

► Андрій Корякін, бортовий технік.

Усі троє були у носовій частині літака.

Львівська міська рада офіційно повідомила про стан постраждалих наступне:

► Пацієнт 1966 року народження: закритий перелом правої плечової кістки зі зміщенням фрагментів; забій м'яких тканин грудної клітки; забій м'яких тканин передньої черевної стінки.

► Пацієнт 1967 року народження: тупа травма живота; забій грудної клітки; закритий перелом кульшової западини справа; закритий травматичний звих правого стегна.

► Пацієнт 1969 року народження: поєднана травма тіла; закрита черепно-мозкова травма; струс головного мозку; забійна рана лобної ділянки зліва; тупа травма живота; відкритий перелом лівої гомілки зі зміщенням фрагментів.