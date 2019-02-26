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      Аварія фрегата ВМС Норвегії: рятувальники намагаються підняти на поверхню 134-метрове судно

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      Аварія фрегата НАТО
      Аварія фрегата НАТО / apnews.com

      У Норвегії почали піднімати фрегат тамтешніх військово-морських сил Helge Ingstad, який затонув внаслідок аварії з нафтовим танкером Sola TS у листопаді 2018 року. До складної операції залучили два величезних крани, які мають підняти 134-метрове судно на поверхню.

      Співробітник компанії, яка проводить рятувальну операцію, Андрес Пенна припускає, що весь процес підняття фрегата може зайняти до шести днів. пише AP

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      Рятувальники планують підняти фрегат на баржу і таким чином доставити на військово-морську базу. Там мають оцінити завдані збитки. 

      Під час аварії на борту фрегата Helge Ingstad перебувало 137 людей. Судно втратило керування і почало дрейфувати до берега. Всіх вдалося евакуювати. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. 

      Причини аварії досі встановлюють. 

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      Теги: Водний транспорт Норвегія
      Джерело: 24 Канал
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