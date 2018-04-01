20:27
1 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
8°C
12°C 5°C
  • понеділок
    7°C 3°C
  • вівторок
    10°C 2°C
  • середа
    15°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, 31 березня
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, 31 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Аварія в Києві за участю російських дипломатів: у поліції озвучили деталі

870 Читать новость на русском
Винуватель ДТП у Києві
Винуватель ДТП у Києві / Фото з вільних мереж

Винуватець нічної автомобільної аварії з російськими дипломатами в Києві намагався втекти з місця події, проте йому завадили це зробити.

Про це розповів керівник департаменту комунікацій Нацполіції Ярослав Тракало, повідомляє "112 Україна".

Нагадаємо, в ніч проти 1 квітня у Києві трапилася ДТП з участю авто російських дипломатів. Водій авто дипломатичного представництва РФ відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння.

"Водій автомобіля на дипломатичних номерах посольства РФ не впорався з керуванням, скоївши наїзд на припаркований транспортний засіб. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Винуватець ДТП намагався покинути місце події, однак був зупинений", – розповів Тракало.

Читайте також: У Житомирській області депутат насмерть збив пішохода і втік, – прокуратура

Речник поліції зазначив, що у водія були ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні не змогли скласти на нього протокол про адміністративне порушення, оскільки чоловік пред'явив документ співробітника посольства.

"Втім, вони (поліцейські) детально описали суть події в рапорті, копія якого буде передана в МЗС України", – зазначив Тракало.

Він додав, що поліції невідомо, де зараз перебуває винуватець ДТП.

Теги: Новини Росії Новини України Новини Києва Поліція Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук