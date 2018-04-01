Аварія в Києві за участю російських дипломатів: у поліції озвучили деталі

Винуватець нічної автомобільної аварії з російськими дипломатами в Києві намагався втекти з місця події, проте йому завадили це зробити.

Про це розповів керівник департаменту комунікацій Нацполіції Ярослав Тракало, повідомляє "112 Україна".

Нагадаємо, в ніч проти 1 квітня у Києві трапилася ДТП з участю авто російських дипломатів. Водій авто дипломатичного представництва РФ відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння.

"Водій автомобіля на дипломатичних номерах посольства РФ не впорався з керуванням, скоївши наїзд на припаркований транспортний засіб. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Винуватець ДТП намагався покинути місце події, однак був зупинений", – розповів Тракало.

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Речник поліції зазначив, що у водія були ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні не змогли скласти на нього протокол про адміністративне порушення, оскільки чоловік пред'явив документ співробітника посольства.

"Втім, вони (поліцейські) детально описали суть події в рапорті, копія якого буде передана в МЗС України", – зазначив Тракало.

Він додав, що поліції невідомо, де зараз перебуває винуватець ДТП.