Аварійна посадка літака "Мотор Січ" пов'язана з загальними проблемами українського авіабудування

Аварійна посадка АН-140 української авіакомпанії "Мотор Січ" в аеропорту "Київ" (Жуляни) абсолютно закономірна, пов'язана з загальними проблемами українського авіабудування і старінням технологій підприємства-виробника двигунів ПАТ "Мотор Січ".

Нагадаємо, що літак, який прямував рейсом "Мінськ-Запоріжжя" о 19.05 приземлився в Києві через нештатну ситуацію. Як повідомляє "Думськая", літак вилетів з Мінська о 18:05, а через пів години у нього відмовив правий двигун. Ще через пів години польоту на одному лівому моторі, лайнер здійснив аварійну посадку в столичному аеропорту. На борту перебувало 29 пасажирів і 9 членів екіпажу. 14 пасажирів пересадили на вечірній рейс Київ – Запоріжжя, ще 15 осіб відправили на резервному Як-40, що спеціально прибув із Запоріжжя.

Один з експертів авіабудівельної індустрії на умовах анонімності повідомив, що АН-140 оснащений двигуном виробництва запорізького підприємства ПАТ "Мотор Січ". "Цьому двигуну 20 років. За своєю конструкцією це зліплений пазл з вертолітного ТВ3-117 і редуктора від ТВД Аі-24, до яких додано валопровод. Чи не двигун, а абракадабра", – прокоментував він причину неполадок з двигуном літака, який аварійно приземлився в Жулянах.

На думку експерта, цей інцидент наочно ілюструє катастрофічне становище справ в українському авіабудуванні.

Ця аварійна посадка – дуже показовий факт. Факт, який спростовує ура-пропагандистські вигуки про високі технології "Мотор Січі" і помпезні виступи різних діячів про якусь там конкурентоспроможність продукції підприємства на світовому ринку. Нічого цього немає в помині. Аварія АН- 140 ілюструє те, в якому становищі знаходиться підприємство, на що воно реально здатне в тих руках, в яких знаходиться зараз. Технічна відсталість, втрата ринків збуту і незатребуваність продукції – плачевна ситуація, як і в усьому українському авіабудуванні,

– вважає експерт.

Раніше, українські ЗМІ іронічно писали, що авіакомпанія "Мотор Січ" відкриває внутрішньоукраїнські рейси, перельоти за якими здійснюють 50-річні літаки Ан-24.

Нагадаємо, фактичне управління ПАТ "Мотор Січ" здійснює його беззмінний з 90-х років керівник В'ячеслав Богуслаєв. Незважаючи на те, що контрольний пакет акцій він продав китайським інвесторам ще в 2016 році, нові власники підприємства не можуть реалізувати свої права акціонерів. В даний час вони подали позов до міжнародного арбітражу і вимагають від держави Україна $3,6 млрд. В якості компенсації за експропріацію їх інвестицій українською владою. А в березні 2021 року відбулось засідання РНБО, за підсумками якого вийшов указ президента Зеленського про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ".