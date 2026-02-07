Росія масовано атакує об'єкти енергосистеми: у більшості регіонів ввели аварійні відключення
- Росія атакувала Україну дронами та ракетами, через що є пошкодження на енергооб'єктах.
- Аварійні відключення введені на Кіровоградщині, Сумщині, Чернівецькій області та в Києві; екстрені вимкнення діють у деяких регіонах.
Вночі та вранці 7 лютого Росія била по Україні дронами та ракетами. Через атаку ускладнилася ситуація в енергосистемі. Тож в більшості областей ввели аварійні відключення. Подекуди ж діють екстрені вимкнення.
Відповідне розпорядження дає Укренерго, тоді як місцеві обленерго повідомляють про становище в кожному регіоні. Інформацію про те, у яких областях запровадили аварійні відключення зібрав 24 Канал.
Де ввели аварійні відключення?
7 лютого з 5:25 на Кіровоградщині застосували аварійні відключення електрики.
Подібна ситуація й на Сумщині. Там ввели графіки аварійних відключень одразу для 10 черг. Також будуть діяти спеціальні графіки для 1 черги споживачів.
В Укренерго нагадують, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Там закликають споживачів стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону.
Водночас у Чернівецькій області застосували ектрені війдключення електроенергії.
Про запровадження екстрених вимкнень для Києва повідомили в ДТЕК. Подібні обмеження ввели й у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.
Зауважимо! Під час екстрених вимкнень графіки погодинних відключень не діють.
Наразі атака ще триває. Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація.
Яка ситуація в енергетиці?
Міністр енергетики Денис Шмигаль нещодавно повідомив, що Україна вийшла на рекордні обсяги імпорту електроенергії з Європи. Основною причиною він назвав постійні російські удари по енергетичній інфраструктурі, які призвели до дефіциту власної генерації.
Водночас, за його словами, українська енергосистема фактично інтегрувалася в єдиний європейський енергоринок. Партнери продовжують підтримку: зокрема, Швеція надала енергетичну допомогу на 1 мільярд шведських крон.
Також від ЄС та інших міжнародних донорів Україна отримала енергообладнання загальною потужністю понад 145 МВт. Для Києва, де ситуація з теплом і світлом залишається складною, Євросоюз передав 177 генераторів для підключення до індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках.