Росія масовано атакує об'єкти енергосистеми: у більшості регіонів ввели аварійні відключення

Вночі та вранці 7 лютого Росія била по Україні дронами та ракетами. Через атаку ускладнилася ситуація в енергосистемі. Тож в більшості областей ввели аварійні відключення. Подекуди ж діють екстрені вимкнення.

Відповідне розпорядження дає Укренерго, тоді як місцеві обленерго повідомляють про становище в кожному регіоні. Інформацію про те, у яких областях запровадили аварійні відключення зібрав 24 Канал.

Де ввели аварійні відключення?

7 лютого з 5:25 на Кіровоградщині застосували аварійні відключення електрики.

Подібна ситуація й на Сумщині. Там ввели графіки аварійних відключень одразу для 10 черг. Також будуть діяти спеціальні графіки для 1 черги споживачів.

В Укренерго нагадують, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Там закликають споживачів стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону.

Водночас у Чернівецькій області застосували ектрені війдключення електроенергії.

Про запровадження екстрених вимкнень для Києва повідомили в ДТЕК. Подібні обмеження ввели й у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Зауважимо! Під час екстрених вимкнень графіки погодинних відключень не діють.

Наразі атака ще триває. Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

Яка ситуація в енергетиці?