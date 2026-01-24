Укр Рус
24 січня, 10:29
У п'ятьох областях ввели аварійні відключення

Надія Батюк
Основні тези
  • Аварійні відключення електроенергії запроваджені у Полтавській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській та Харківській областях.
  • Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання, і аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації.

Росія продовжує атакувати Україну. Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі 24 січня в кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Про це повідомляє Укренерго.

В яких областях діють аварійні відключення?

Наразі аварійні відключення діють на Полтавщині, Житомирщині, Чернігівщині, Черкащині та Харківщині. Подекуди у Черкаській та Харківській областях одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

На період аварійних відключень, з міркувань безпеки, українців закликають вимикати чутливі пристрої з розеток, щоб уникнути пошкоджень від стрибків напруги.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!

Яка ситуація в українській енергосистемі?

  • Україна стикається з гуманітарною катастрофою через російські удари по енергетичній інфраструктурі. У ДТЕК наголошують на потребі енергетичного перемир'я та розвитку децентралізованої генерації.

  • Ситуація в енергетиці залишається складною. Зараз багато що залежить від того, що планує ворог та які рішення має Україна.

  • Членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We build Ukraine Вікторія Войціцька, зауважила в етері 24 Каналу, що значно краще поки що не буде. Утім, є варіанти, за яких ситуація стане ще важчою.