У п'ятьох областях ввели аварійні відключення

Росія продовжує атакувати Україну. Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі 24 січня в кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Про це повідомляє Укренерго.

В яких областях діють аварійні відключення?

Наразі аварійні відключення діють на Полтавщині, Житомирщині, Чернігівщині, Черкащині та Харківщині. Подекуди у Черкаській та Харківській областях одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

На період аварійних відключень, з міркувань безпеки, українців закликають вимикати чутливі пристрої з розеток, щоб уникнути пошкоджень від стрибків напруги.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!

Яка ситуація в українській енергосистемі?