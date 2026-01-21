У кількох регіонах України запровадили аварійні відключення світла
- У кількох областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії через наслідки російських обстрілів.
- Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Через наслідки постійних російських обстрілів ситуація в енергосистемі України залишається надзвичайно складною. У середі, 21 січня, в кількох регіонах запровадили аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє Укренерго. Енергетики також закликали споживачів у разі наявності електроенергії використовувати її максимально ощадливо.
Чому не діють графіки?
Графіки погодинних знеструмлень, які були оприлюднені раніше, наразі не діють в регіонах, де застосовані аварійні відключення.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання,
– наголосили в Укренерго.
Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Водночас ситуація в енергосистемі може змінитись. Енергетики радять українцям стежити за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (тобто обленерго) кожного регіону.
Довідка. Внаслідок ворожих обстрілів Україна втратила понад 8 гігават генерації та змушена імпортувати 1,9 гігавата з Європи. Міністр економіки Олексій Соболев назвав це історичним рекордом і пояснив, що причина також у різкому похолоданні.
Яка зараз ситуація в енергосистемі загалом?
Нічна атака Росії на енергетику 20 січня ще більше ускладнила ситуацію в Україні. Наразі більшість електроенергетичних об'єктів пошкоджені, особливо теплопостачальні станції, підстанції та мережі.
Майже вся електроенергія надходить від атомних і частково гідроелектростанцій, а теплові електростанції значною мірою зруйновані або пошкоджені. До того ж дефіцит обладнання серйозно ускладнює відновлення.
Найскладніша ситуація з енергопостачанням спостерігається в Одесі, Києві та Київській області, морози додатково погіршують навантаження на систему.