У кількох регіонах України запровадили аварійні відключення світла

Через наслідки постійних російських обстрілів ситуація в енергосистемі України залишається надзвичайно складною. У середі, 21 січня, в кількох регіонах запровадили аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго. Енергетики також закликали споживачів у разі наявності електроенергії використовувати її максимально ощадливо.

Чому не діють графіки?

Графіки погодинних знеструмлень, які були оприлюднені раніше, наразі не діють в регіонах, де застосовані аварійні відключення.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання,

– наголосили в Укренерго.

Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінитись. Енергетики радять українцям стежити за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (тобто обленерго) кожного регіону.

Довідка. Внаслідок ворожих обстрілів Україна втратила понад 8 гігават генерації та змушена імпортувати 1,9 гігавата з Європи. Міністр економіки Олексій Соболев назвав це історичним рекордом і пояснив, що причина також у різкому похолоданні.

Яка зараз ситуація в енергосистемі загалом?