Рятували гроші, а не людей: у Болівії розбився літак, із мільйонами банкнот, відомо про загиблих

У Болівії поблизу столиці країни розбився військово-транспортний літак, що перевозив щойно надруковані банкноти. Щонайменше 20 людей загинули, а розсипані після аварії купюри спричинили хаос на місці катастрофи.

Для стабілізації ситуації навколо грошей довелося залучати силовиків та поліцію. Про це пише AP.

Що відомо про авіакатастрофу, яка сталася у Болівії?

У п'ятницю, 27 лютого, поблизу Ла-Паса сталася авіакатастрофа військово-транспортного літака Lockheed C-130 Hercules, який перевозив щойно надруковані болівійські банкноти. Трагедія сталася в районі міста Ель-Альто.

За даними пожежної служби, літак здійснив посадку, однак з'їхав зі злітно-посадкової смуги та врізався в кілька транспортних засобів. Після зіткнення спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося ліквідувати. За офіційною інформацією, щонайменше 20 людей загинули, ще близько 30 отримали поранення. Пошкоджено щонайменше 15 автомобілів. Двоє з шести членів екіпажу наразі вважаються зниклими безвісти. Влада поки не уточнює, чи є серед загиблих військовослужбовці.

Міністр оборони Болівії Марсело Салінас повідомив, що літак належав Військово-повітряним силам країни та прибув із міста Санта-Крус-де-ла-Сьєрра. На борту перевозили партію новонадрукованих болівійських банкнот. Після аварії сотні тисяч купюр розсипалися навколо місця катастрофи.

У соцмережах з'явилися відео з уламками літака, знищеними авто та розкиданими грошима. Очевидці кинулися збирати банкноти, що суттєво ускладнило роботу екстрених служб. Для стабілізації ситуації влада залучила понад 500 військових і 100 поліцейських.

У Болівії розбився літак з грошима: дивіться відео

Президент Центрального банку Болівії Давід Еспіноза заявив, що розкидані банкноти не мають юридичної сили, оскільки їх ще не було введено в обіг. Частину готівки знищили у присутності представників банку. Сума коштів, які перевозилися літаком, офіційно не розголошується. На час розслідування причин катастрофи польоти до та з аеропорту Ель-Альто тимчасово призупинені.

Які авіакатастрофи нещодавно трапилися у світі?