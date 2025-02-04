Літак в Актау збила Росія: Казахстан навів докази

У вівторок, 4 лютого, Казахстан опублікував звіт щодо авіакатастрофи в Актау. В ньому йдеться, що в аварії винна Росія. Окрім цього, в Азербайджані заявили, що мають фізичні докази збиття Embraer 190.

Про це пише 24 Канал з посиланням на міністерство транспорту Казахстану. Із моменту трощі 25 грудня минуло більше місяця. Та Азербайджан не забув інциденту, коли загинули 38 людей. 29 осіб вижили та дали свідчення проти росіян. Алієв вибачень Путіна не прийняв.

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Які докази того, що літак над Казахстаном збила Росія

Пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній" розбився поблизу Актау. Тоді він летів з Баку до Грозного, та його перенаправили з Росії до Казахстану. Москва пояснила, що в цей час нібито була атака українських безпілотників.

Документ містить фотографії. Там помітно, що лівий борт хвостової частини літака має численні пробоїни. Також були зображені фрагменти, які були описані як "сторонні металеві предмети", вилучені з лівого стабілізатора і гідравлічної системи.

Попередній звіт був опублікований відповідно до світових авіаційних правил, покликаних винести уроки для запобігання майбутнім аваріям, а не встановити провину чи відповідальність. Він був обережно сформульований і не містив інформації про те, що спричинило значні пошкодження літака, в тому числі його стабілізаторів, гідравліки і систем тримера,

– пояснюють у матеріалі Reuters.

Звіт Казахстану щодо авіакатастрофи літака Embraer 190 над Актау: дивіться документ

Медійники поговорили з високопоставленим азербайджанським урядовцем. Він повідомив, що зовнішній удар, про який йдеться у звіті, був завданий російською ракетою класу "земля-повітря".

За словами джерела, Азербайджан має фрагмент ракети "Панцир-С". Його вилучили з літака й ідентифікували за допомогою міжнародної експертизи.

Ця заява чиновника дуже важлива. Це перший випадок, коли джерело в уряді Азербайджану заявило: має фізичні докази того, що Росія збила літак Embraer.

Росія обіцяла провести власне розслідування та встановити причини аварії.