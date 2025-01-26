Минув місяць, як Росія збила азербайджанський цивільний літак, який виконував рейс "Баку – Грозний". Що маємо станом на зараз?

Як росіяни вибісили Казахстан і образили Азербайджан

У ситуації зі злочином, який спричинив загибель десятків людей, росіяни виявили максимум упертості та весь набір найгірших якостей. Загалом, зробили все як завжди. Про це заявив Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

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Здавалося б, навіщо? Адже все очевидно. Щобільше, мовиться про Азербайджан, який не є ворогом для Москви. Певне, природа бере своє.

Кілька днів після інциденту в азербайджанських медіа підконтрольні Росії ідіоти розганяли версію про "український дрон", "кисневий балон" та іншу дичину. У ці дні Ільхам Алієв чекав ознак здорового глузду від Владіміра Путіна. Але трапилося як у відомому фільмі: "Чекала-чекала, доки не дочекалася".

Путін почав крутити, провину не визнав, адекватних вибачень не приніс. Щобільше, росіяни продовжили закопуватися.

10 днів тому в російських медіа почали нібито розганяти запис розшифровки з "чорної скриньки" для створення версії "не все так однозначно" та дискредитації результатів розслідування на випередження. 16 січня цю липу спростували представники комісії міністерства транспорту Казахстану, яка веде розслідування.

Однак росіяни не вгамувалися, чим вибісили Казахстан і, схоже, серйозно образили Азербайджан. На що вони отримали у відповідь.

Азербайджан показує зуби

По-перше, віцепрем'єр Казахстану Канат Бозумбаєв, відповідаючи на запитання ЗМІ, наголосив, що записи повністю розшифровані, нічого не пошкоджено, розшифрування є у всіх сторін, зокрема – Росії. Він наголосив, що злитий у мережу запис містить переговори на землі та із землею. Тобто цей матеріал був тільки у росіян, вони й організували вкидання. А якщо це не злив із матеріалів слідства – то немає жодної різниці, що там блукає інтернетом. Цю цитату рясно розігнали азербайджанські медіа, зокрема "БакуТБ" (запам'ятаємо).

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По-друге, видання "Калібер.Аз", не соромлячись у висловлюваннях, розклало всю картину в деталях. За їхніми даними, повітряне судно було збите системою ППО "Панцир С-1". Ця установка була доставлена ​​до Росії із Сирії. Також, як стало відомо, російське слідство підтвердило застосування проти азербайджанського літака засобів РЕБ, що призвело до виведення з ладу системи управління повітряним судном. Слідство в Росії встановило не тільки особу, яка відкрила вогонь по цивільному літаку, а й того, хто віддав цей наказ. Ба більше, редакції вже відомі імена та звання цих людей, і вони обов'язково поділяться цією інформацією з читачами у потрібний час.

"Калібер.Аз" провів паралель: коли Азербайджан збив російський гелікоптер, Алієв попросив вибачення, а всі компенсації були виплачені. "Алієв поводився по-чоловічому". З чого ясно випливає: а "бункерний щур" – не по-чоловічому.

Ну, і по-третє, не вишенька, а цілий ананас на торті. Канал "БакуТБ", який транслює більш ніж офіційну позицію, не тільки викрив російські вкиди, а й у науку зробив сюжет на тлі "Російського дому" в Баку. Протягом усього сюжету журналістка викриває і називає останніми словами цей гадючник, "розсадник шпигунства та розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Азербайджані" (цитата). Ось так.

Навіщо Путін демонструє таку явну неповагу до Алієва – раціонально пояснити складно. Може, заздрить?

Росія намагається принизити Азербайджан на очах усього світу, хоч давно могла б вирішити ситуацію. Річ точно не в грошах на компенсацію. Просто це звичка не по-людськи ставитися навіть до партнерів, а також демонстрація імперської зарозумілості.