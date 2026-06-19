Причин є 2, – військовий експерт припустив, чому розбився літак Су-24М на Хмельниччині

На Хмельниччині 16 червня близько 19:00 відбулась авіакатастрофа фронтового Су-24М. На жаль, загинули майор Богдан Загарулько і старший лейтенант Богдан Бабенко. Можливі 2 основні причини авіакатастрофи.

Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, що в авіакатастрофі зазвичай основними є 2 версії: помилка техніки пілотування і несправність авіаційної техніки. Попри це, можливий також зовнішній вплив різного рівня.

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Які можливі причини авіакатастрофи?

Світан все ж схиляється до версії про несправність Су-24М. Уже не перший рік тривають важкі польоти. Це пов'язано із застарілою технікою: деякій авіації майже 40 років. Річ у тім, що такі бомбардувальники як Су-24М важко забезпечити якісним ремонтом, адже ця техніка була вироблена ще в Радянському Союзі. В Україні немає настільки старих запчастин.

"Зараз такі вузли та агрегати виробляють в Росії. Су-24М доживає свої роки, 50 років і все, більше він не може виконувати бойові завдання. Авіаресурс останні 4 роки важкий, адже надто багато польотів відбувається. Особливо це стосується Су-24М, адже вони носії основних важких ракет, які нам передають", – пояснив Світан.

Су-24М виконують багато завдань: фронтові бомбардування, також вони є ракетоносцями та беруть участь у штурмах позицій. Світан наголосив, що в України є проблеми з авіацією, тому доводиться максимально використовувати стару техніку, а вона виснажується.

Багато обіцяної авіації ми так і не отримали від партнерів: кілька десятків F-16, довго тягнуть з Gripen, є питання за кількістю винищувачів Mirage,

– додав полковник в запасі.

Одним з факторів в авіакатастрофах також є вік. Світан закликав не забувати про втомлюваність льотного екіпажу. Часто у них мало часу на підготовку та відпочинок.

"Оптимальний варіант для виконання бойового завдання в ЗСУ – це період від 21 до 49 років. З 21 року можна вчитись, а далі воювати. Вже після 49 років – однозначно йти на пенсію. Є втрати умінь, можливостей, втрата уваги. Знаю з власного досвіду", – додав експерт.

Важливо! Після авіакатастрофи на Хмельниччині слідчі вилучили "чорний ящик" для подальшого проведення експертизи. Також до справи долучили бортовий журнал літака, журнал обліку медичного огляду екіпажу, журнал керівника польотів на аеродромі та іншу службову, дозвільну документацію для проведення польотів.

Світан наголосив, що справжню версію причини катастрофи визначить спеціальна комісія наприкінці розслідування. Вона триватиме близько пів року.

Відомо, що один із загиблих був добровольцем, який розпочав службу у перший день повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого 2022 року. Інший був професійним військовим ще до цього часу.

До слова, падіння Су-24М сталося на межі Шепетівського-Полонського району Хмельниччини.