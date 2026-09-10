Мінус два Су-35С на Курщині: Світан пояснив, як росіяни знищили власні літаки

У Курській області Росії сталася авіакатастрофа за участю двох російських багатоцільових винищувачів Су-35С. Це надзвичайно неприємний інцидент для ворога

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, це відчутна втрата для ворога.

Чому російські Су-35С зіткнулися у повітрі?

Як наголосив Світан, втрата одразу двох літаків такого класу є серйозним ударом для окупантів. Російський військово-промисловий комплекс здатен виробляти лише близько 8 – 10 таких винищувачів на рік.

Також Росія зазнала втрат і серед пілотів. Відомо про одного загиблого льотчика. Ще один катапультувався та вижив. Однак після такого інциденту навряд чи він зможе повернутися до польотів.

Світан прокоментував катастрофу двох літаків Су-35С в Росії: дивіться відео 24 Каналу

На думку Світана, найімовірніше, росіяни відпрацьовували польоти групою. Переважно літаки йдуть на відстані 50 – 70 метрів, але є багато варіантів, за яких може статися аварія. Це може бути як помилка пілота, так і проблеми з видимістю через хмарність тощо.

Вони могли відпрацьовувати різні маневри на кшталт "крюка". Там льотчики можуть втрати видимість один одного. Причин насправді може бути багато. Головне, що росіяни втратили два літаки,

– наголосив Світан.