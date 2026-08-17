США перекидають на Близький Схід останній авіаносець у Тихому океані, – AP

Американський авіаносець USS George Washington залишає західну частину Тихого океану та прямує на Близький Схід, де має замінити USS Abraham Lincoln. Через це в регіоні тимчасово не залишиться жодної американської авіаносної групи, що викликає занепокоєння на тлі посилення військової активності Китаю.

Про це пише Associated Press.

Що відомо про нове базування американського авіаносця?

Перебування USS Abraham Lincoln у морі суттєво продовжили – спочатку його повернення очікували ще в травні. Тривала місія викликала занепокоєння через психологічний стан екіпажу, проблеми з постачанням та значне навантаження на військових. У результаті після відходу USS George Washington у західній частині Тихого океану тимчасово не буде американської авіаносної групи.

Американські військові мають 11 авіаносців, однак одночасне розгортання лише частини з них пов'язане з необхідністю ротації екіпажів і технічного обслуговування кораблів. Військові аналітики вважають, що відсутність авіаносця не означає негайної загрози для союзників США в Азії або підготовки Китаю до вторгнення на Тайвань. Водночас Пекін може використати ситуацію для демонстрації власної військової сили та сигналів країнам регіону.

Директор програми досліджень Південно-Східної Азії CSIS Грег Полінг зазначив, що союзники США в Тихоокеанському регіоні можуть бути стурбовані зміщенням американської уваги на Близький Схід. На його думку, Китай може сприймати таку ситуацію як можливість посилити свої позиції.

Варто зазначити, що тривалі операції на Близькому Сході створюють додаткове навантаження на американські ВМС. USS Abraham Lincoln перебуває в морі понад 240 днів поспіль, що стало рекордним показником для цього корабля. За оцінкою експертів, після завершення тривалих місій американським авіаносцям знадобиться масштабне технічне обслуговування. Це може створити додаткове навантаження на дві американські корабельні, здатні ремонтувати такі кораблі.

Експерти попереджають, що накопичення ремонтів може призвести до зменшення кількості американських авіаносців, доступних для розгортання, у наступні роки.

Водночас ситуація може змінитися, якщо США перекинуть до Тихого океану інший авіаносець у найближчі місяці. Однак наразі перекидання USS George Washington демонструє, наскільки сильно американські військові ресурси навантажені операціями на Близькому Сході.

Нагадаємо, США та Південна Корея планували провести масштабні спільні військові навчання, однак Дональд Трамп доручив суттєво скоротити їхній масштаб. Серед причин президент США назвав свої "дуже добрі стосунки" з лідером КНДР Кім Чен Ином, а також високу вартість маневрів, значну частину якої, за його словами, покриває Вашингтон.