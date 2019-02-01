Авіаційна галузь в Україні: Омелян розповів про здобутки та плани

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що найближчим часом, окрім 25-мільйонного пасажира, в авіаційній галузі також планують здійснити низку важливих проектів у аеропорту "Бориспіль", віддати у концесію українські аеропорти та нарешті підписати договір про Єдине небо з ЄС.

Як розповів він, уже третій рік поспіль українська авіація демонструє бурхливе зростання, а також можна спостерігати добру динаміку пасажиропотоку. На його переконання, таки показники є свідченням рівної конкуренції та рівного підходу до всіх учасників ринку, пише УНІАН.

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Загалом всі показники в транспортній галузі подвоїлися порівняно з показниками 2013-2014 років. Це, відповідно, відбулося і в авіації. За підсумками 2018 року, ми перевезли близько 48 тисяч тонн вантажів. Протягом найближчих двох років ми цю цифру можемо подвоїти легко, тобто досягти 100 тисяч тонн, але в нас немає відповідних потужностей,

– зауважив він.

Щодо планів на 2019 рік, то, Україна готується зустріти 25-мільйонного пасажира та запустити низку проектів у аеропорту "Бориспіль".

"Перш за все, це довгоочікуване завершення будівництва паркінгу – зараз роботи перебувають на завершальній стадії, були проблеми з підрядником, але всі питання вирішено". Також зараз докладаємо зусиль, щоб на базі аеропорту "Бориспіль" збудувати сучасний вантажний термінал мінімальною потужністю приблизно у 100 тисяч тонн на рік, аби забезпечити безперебійну доставку всіх вантажів, які йдуть з Азії чи ЄС через "Бориспіль", – каже очільник Мінінфраструктури.

Крім того, у планах віддавати у концесію не лише морські порти, але й аеропорти.

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Що таке концесія? Це договір про передачу природних багатств, підприємств, інших господарських об'єктів, що належать державі чи територіальній громаді, в тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам, приватним особам.

"Буде базовий державний аеропорт "Львів" чи "Бориспіль", і до нього буде приєднано ще два-чотири регіональні аеропорти. Має бути знайдено міжнародний стратегічний інвестор високого рівня для оперування цими аеропортами та для залучення фінансування", – пояснив Омелян.

Щодо доцільності віддавати вищезазначені аеропорти у концесію, оскільки вони демонструють гарні показники, чиновник зазначив, що зараз Україна, зокрема, має збудувати нову злітну смугу в "Борисполі", великий карго-термінал (вантажний термінал), нормальний готель, а це приблизно 500 мільйонів доларів інвестицій.

"Чи має їх держава фінансувати? Сумніваюсь, що такі кошти є. Ми вважаємо, що тут концесія спрацює добре, отримаємо додаткові надходження в бюджет за рахунок залучення приватного капіталу", – підкреслив міністр.

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За його словами, повноцінний запуск терміналу F відбудеться навесні 2019 року та він буде мати орієнтацію на лоукост-сегмент.

"Загалом приріст в минулому році склав приблизно 20%, трохи більше ніж 12 мільйонів пасажирів, відповідно у цьому році має бути не менший приріст – 2,5-3 мільйони пасажирів", – додав посадовець.

Стосовно договору про Відкрите небо з ЄС, Омелян стверджує, що зараз через Brexit спостерігається складна ситуація, тому є можливими різні ситуації.

У чому полягає суть договору про Відкрите небо з ЄС? Він передбачає об’єднання авіатранспортних ринків України та ЄС. Це сприятиме ефективнішому використанню ринку авіаперевезень та покращенню якості послуг, розвитку транзитного потенціалу України, інтегруванню України до європейських авіаційних структур та зміцненню авторитету країни як авіаційної європейської держави.



Угоду про Спільний авіаційний простір було попередньо підписано у листопаді 2013 року у Вільнюсі. Однак з того часу її не підписали остаточно всі сторони. Причина – відсутність згоди між Іспанією та Великою Британією в контексті застосування Угоди до аеропорту Гібралтар (спірна територія між цими двома державами).