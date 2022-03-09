Авіаудар по гуртожитку в Житомирі: під завалами знайшли загиблого

Ввечері 8 березня ворог здійснив авіаудар на гуртожиток у Житомирі. Рятувальники досі розбирають завали та вже виявили одного загиблого.

ДСНС досі проводить пошуково-рятувальні роботи у будівлі гуртожитку.

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Там повідомили, що знайшли одного загиблого. Ще дві людини врятували, але вони мають травми.

Рятувальники додали, що через авіаудар на території гуртожитку виникла пожежа. Наразі її намагаються загасити на 2 та 3 поверхах гуртожитку.



Раніше повідомлялося, що окупанти завдали прямий ракетний удар по гуртожитку. Унаслідок цього багатоквартирний будинок повністю зруйновано. Одразу загинули 4 людей, ще 3 – отримали поранення.

Окрім того, ракетного удару зазнало приміщення виробничого підприємства у Житомирі. Авіаудари прийшлися і по Малинській громаді, там зруйновано приватні будинки. Загинули 5 людей, 2 з яких – діти.

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