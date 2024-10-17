Австралія оголосила про передачу Україні 49 танків Abrams

17 жовтня 2024, 20:34
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Автор: Вікторія Кульженко

Україна продовжує отримувати військову допомогу від союзників. Зокрема, Австралія оголосила про черговий пакет.

Австралія передасть Україні танки Abrams. Їх вартість оцінюють в 245 мільйонів доларів.

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Це не перша допомога Австралії

Уряд держави оголосив про рішення передати Україні 49 їхніх застарілих танків M1A1 Abrams. У такий спосіб там хочуть доповнити ту підтримку, яку наша держава вже отримала від інших партнерів. 

Також у заяві розповіли, що загальна вартість військової допомоги, яку Австралія надала від початку повномасштабного вторгнення Україні, перетнула позначку 1,3 мільярда доларів, а загальний обсяг підтримки –  понад 1,5 мільярда доларів.

Крім цього, стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори із своїм норвезьким колегою. Вони домовились про передачу ще 6 американських винищувачів F-16 та підсилення української протиповітряної оборони. 

Своєю чергою, Нідерланди дозволили нашій державі використовувати ці винищувачі для ударів по Росії. 