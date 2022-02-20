Австралія звинуватила Китай у спробі вразити лазерним променем її військовий літак

Міністерство оборони Австралії заявило, що на один австралійських військових літаків направили лазерний промінь "військового класу". За даними оборонного відомства, за цим стоїть Китай.

Інцидент стався ще у четвер, 17 лютого. Тоді китайське судно перебувало в Арафурському морі біля північного узбережжя Австралії,

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У Міноборони Австралії стверджують, що ціллю провокації був літак Boeing P-8A Poseidon – патрульний літак морської піхоти, оснащений системами озброєння та датчиками для виявлення підводних човнів.

Такі дії можуть поставити під загрозу життя. Ми рішуче засуджуємо непрофесійну та небезпечну військову поведінку,

– заявили у міністерстві.

Що відомо про стосунки Австралії та Китаю

За останніми даними, китайська влада поки не прокоментувала цей інцидент. Відносини між двома країнами впродовж останніх років були напруженими через низку суперечок. До прикладу, Австралія підтримала вимогу США провести міжнародне розслідування походження коронавірусу, вперше виявленого в Китаї.

Після цього Китай: обклав митом імпорт австралійського ячменю,

припинив закупівлі яловичини,

не рекомендував своїм туристам і студентам їздити до Австралії через нібито прояви расизму.

Австралійські ЗМІ повідомляли про подібні лазерні інциденти у минулому, в цих випадках співробітники австралійської розвідки звинувачували малі китайські судна.

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