Австрія забирає у "Газпрому" найбільше газосховище в країні – "Гайдах"

Найбільше газосховище Австрії "Гайдах" заберуть у "Газпрому". Усе через те, що росія не використовує його.

Австрія виконує свою умову "використовуй або втратиш" щодо російського "Газпрому". Оскільки газосховище "Гайдах" компанія не використовувала, то Австрія передасть його іншим користувачам. Про це уряд країни заявив 6 липня.

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Австрія передасть "Гайдах" іншим користувачам

Якщо клієнти не зберігають газ, то потужності повинні бути передані іншим. Це критична інфраструктура. Вона нам потрібна зараз у такій кризі. Це саме те, що зараз відбувається у випадку з "Газпромом" і його сховищами "Гайдах",

– заявила міністр енергетики Леонора Гевесслер.

Очолюваний консерваторами уряд попередив російську фірму ще в травні. "Газпром" знав, якщо не використовуватиме там свої сховища, потужності будуть передані іншим. 1 липня рішення набуло чинності.

Процес відключення вже почався

Газовий регулятор E-Control почав процес виключення "Газпрому". Канцлер Карл Нехаммер заявив, що сховище буде надано іншим енергетичним компаніям, і Австрія також ним буде користуватися.

Зверніть увагу, що Австрія отримувала близько 80% газу з росії. Однак після повномасштабного вторгнення в Україну вона шукає альтернативи. Зокрема, Австрія намагається заповнити свої газові сховища, які наповнені трохи менше ніж на половину.

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