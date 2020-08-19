Канцлер Австрії Себастьян Курц відреагував на протести у Білорусі, які спалахнули після оголошення результатів президентських виборів. Він закликав владу Білорусі виконати вимогу протестувальників та провести у країні нові вибори.

Позиція Австрії

Курц вважає, що Білорусі потрібен діалог між чинним президентом Олександром Лукашенком та опозицією. Про це повідомляє "Наша Ніва".

Важливо Як людей везли на мітинг за Лукашенка: з'явилось відео з одного з автобусів

Канцлер Австрії Себастьян Курц закликав білоруську владу до нових виборів у країні. Про це дипломат заявив перед самітом Євросоюзу щодо ситуації в Білорусі.

Нам потрібні нові вибори, які будуть вільними та чесними,

– заявив канцлер Австрії.

Зауважимо, що окрім самих білорусів, які вважають вибори президента сфальсифікованими, низка країн також не визнає результати голосування.

Актуально Диктатору приходить кінець, – глава Бундестагу закликав відмовитися від насильства у Білорусі

Які країни не визнають результати виборів