Голова Бундестагу Вольфганг Шойбле закликав президента Олександра Лукашенка припинити застосування сили проти учасників мирних протестів. Водночас він підкреслив, що "режиму у Білорусі прийшов кінець".

Заява очільника Бундестагу

Вольфганг Шойбле зауважив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко повинен відмовитися від насильства. Про це повідомляє DW.

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Він наголошує, що застосування сили проти учасників мирних протестів є неприпустимим.

Коли диктатору приходить кінець, найкраще знайти спосіб відмовитися від подальшого насильства,

– заявив Шойбле.

Голова Бундестагу зазначив, що Європа повинна продемонструвати, що "використовує всі свої можливості для того, щоб наполягати на дотриманні прав людини, демократії та відмову від насильства".

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Політик також додав, що Європа не прагне перерозподілу сил впливу і її виступи за права людини не спрямовані проти Росії.

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