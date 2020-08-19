Диктатору приходить кінець, – глава Бундестагу закликав відмовитися від насильства у Білорусі
Голова Бундестагу Вольфганг Шойбле закликав президента Олександра Лукашенка припинити застосування сили проти учасників мирних протестів. Водночас він підкреслив, що "режиму у Білорусі прийшов кінець".
Заява очільника Бундестагу
Вольфганг Шойбле зауважив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко повинен відмовитися від насильства. Про це повідомляє DW.
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Він наголошує, що застосування сили проти учасників мирних протестів є неприпустимим.
Коли диктатору приходить кінець, найкраще знайти спосіб відмовитися від подальшого насильства,
– заявив Шойбле.
Голова Бундестагу зазначив, що Європа повинна продемонструвати, що "використовує всі свої можливості для того, щоб наполягати на дотриманні прав людини, демократії та відмову від насильства".
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Політик також додав, що Європа не прагне перерозподілу сил впливу і її виступи за права людини не спрямовані проти Росії.
Протести у Білорусі: все, що потрібно знати
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня люди почали масово виходити на вулиці. Річ у тім, що білоруси не погоджуються з перемогою Олександра Лукашенка та вважають вибори сфальсифікованими.
- ОМОН з самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. Дехто з протестувальників просиділи у СІЗО декілька днів без можливості зв'язатися з рідними. Ба більше, силовики катували та мордували активістів.
- Вже 10 днів поспіль білоруси влаштовують мирні мітинги протесту, страйки та демонстрації. Люди вимагають: провести чесні вибори, звільнити усіх політв'язнів та покарати ОМОНівців, яки били та катували мирних демонстрантів.
- Станом на 18 серпня у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі підтвердили загибель трьох учасників протестів у Мінську. Водночас правозахисники повідомляють про 5 жертв, серед них – Олександр Тарайковський та Олександр Вихор.