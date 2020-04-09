Авто головного санітарного лікаря Ляшка потрапило у ДТП в Миколаєві: фото і деталі
Автомобіль, призначений для головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, потрапив у ДТП в Миколаєві. На момент ДТП Ляшка у ньому не було.
Влада міста Миколаєва надала представникам МОЗ автомобіль Volkswagen Passat. Саме він в’їхав у мікроавтобус Renault Trafic з журналістами, повідомляє місцеве видання Novosti-N.
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Очевидці розповідають, що водій легкового автомобіля здавав назад і врізався в мікроавтобус журналістів, який був припаркований поряд.
Авто Віктора Ляшка потрапило у ДТП в Миколаєві / Фото: Novosti-N
Варто відзначити, що в момент інциденту Віктора Ляшка в автомобілі не було й у результаті ДТП, на щастя, ніхто не постраждав. Обидва автомобілі отримали незначні технічні пошкодження.
Мікроавтобус із журналістами / Фото: Novosti-N
Чому головний санлікар Ляшко поїхав до Миколаєва
Річ у тім, що в Миколаївській області наразі не зафіксували жодного випадку коронавірусу. Віктор Ляшко поїхав туди, аби розібратися у ситуації.
Головний санлікар висловив припущення, що причина відсутності підтверджених випадків захворювання COVID-19 у Миколаївській області може бути пов'язана з тим, що аналізи не своєчасно доставляють в спеціалізовану лабораторію.
Важливо! Станом на ранок 9 квітня в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Загалом в Україні підтвердили 1892 випадки захворювання на коронавірус. Одужали 45 осіб, померли 57.
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