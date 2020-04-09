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      Авто головного санітарного лікаря Ляшка потрапило у ДТП в Миколаєві: фото і деталі

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      Автомобіль головного санлікаря Ляшка потрапив у ДТП в Миколаєві / Пресслужба Кабміну

      Автомобіль, призначений для головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, потрапив у ДТП в Миколаєві. На момент ДТП Ляшка у ньому не було.

      Влада міста Миколаєва надала представникам МОЗ автомобіль Volkswagen Passat. Саме він в’їхав у мікроавтобус Renault Trafic з журналістами, повідомляє місцеве видання Novosti-N.

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      Очевидці розповідають, що водій легкового автомобіля здавав назад і врізався в мікроавтобус журналістів, який був припаркований поряд.


      Авто Віктора Ляшка потрапило у ДТП в Миколаєві / Фото: Novosti-N

      Варто відзначити, що в момент інциденту Віктора Ляшка в автомобілі не було й у результаті ДТП, на щастя, ніхто не постраждав. Обидва автомобілі отримали незначні технічні пошкодження.


      Мікроавтобус із журналістами / Фото: Novosti-N

      Чому головний санлікар Ляшко поїхав до Миколаєва

      Річ у тім, що в Миколаївській області наразі не зафіксували жодного випадку коронавірусу. Віктор Ляшко поїхав туди, аби розібратися у ситуації.

      Головний санлікар висловив припущення, що причина відсутності підтверджених випадків захворювання COVID-19 у Миколаївській області може бути пов'язана з тим, що аналізи не своєчасно доставляють в спеціалізовану лабораторію.

      Важливо! Станом на ранок 9 квітня в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Загалом в Україні підтвердили 1892 випадки захворювання на коронавірус. Одужали 45 осіб, померли 57.


      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Северин Трач
      Теги: Коронавірус в Україні Аварії та ДТП Міністерство охорони здоров’я Віктор Ляшко Новини Миколаєва Новини України Новини політики
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