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      Авто главного санитарного врача Ляшко попало в ДТП в Николаеве: фото и детали

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      Автомобиль главного санврача Ляшко попал в ДТП в Николаеве / Пресс-служба Кабмина

      Автомобиль, предназначенный для главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, попал в ДТП в Николаеве. На момент ДТП Ляшко в нем не было.

      Власти города Николаева предоставили представителям Минздрава автомобиль Volkswagen Passat. Именно он въехал в микроавтобус Renault Trafic с журналистами, сообщает местное издание Novosti-N.

      Интересно Правительство второй день подряд изменило правила карантина: детали

      Очевидцы рассказывают, что водитель легкового автомобиля сдавал назад и врезался в микроавтобус журналистов, который был припаркован рядом.


      Авто, предназначенное для Виктора Ляшко, попало в ДТП в Николаеве / Фото: Novosti-N

      Стоит отметить, что в момент инцидента Виктора Ляшко в автомобиле не было и в результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. Оба автомобиля получили незначительные технические повреждения.


      Микроавтобус с журналистами / Фото: Novosti-N

      Почему главный санврач Ляшко ехал в Николаев

      Дело в том, что в Николаевской области пока не зафиксировали ни одного случая коронавируса. Виктор Ляшко поехал туда, чтобы разобраться в ситуации.

      Главный санврач предположил, что причина отсутствия подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Николаевской области может быть связана с тем, что анализы не своевременно доставляют в специализированную лабораторию.

      Важно! По состоянию на утро 9 апреля в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавирус. Всего в Украине подтвердили 1 892 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 45 человек, умерли 57.

      Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины Аварии и ДТП Виктор Ляшко Новости Николаева
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