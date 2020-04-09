Авто главного санитарного врача Ляшко попало в ДТП в Николаеве: фото и детали
Автомобиль, предназначенный для главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, попал в ДТП в Николаеве. На момент ДТП Ляшко в нем не было.
Власти города Николаева предоставили представителям Минздрава автомобиль Volkswagen Passat. Именно он въехал в микроавтобус Renault Trafic с журналистами, сообщает местное издание Novosti-N.
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Очевидцы рассказывают, что водитель легкового автомобиля сдавал назад и врезался в микроавтобус журналистов, который был припаркован рядом.
Авто, предназначенное для Виктора Ляшко, попало в ДТП в Николаеве / Фото: Novosti-N
Стоит отметить, что в момент инцидента Виктора Ляшко в автомобиле не было и в результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. Оба автомобиля получили незначительные технические повреждения.
Микроавтобус с журналистами / Фото: Novosti-N
Почему главный санврач Ляшко ехал в Николаев
Дело в том, что в Николаевской области пока не зафиксировали ни одного случая коронавируса. Виктор Ляшко поехал туда, чтобы разобраться в ситуации.
Главный санврач предположил, что причина отсутствия подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Николаевской области может быть связана с тем, что анализы не своевременно доставляют в специализированную лабораторию.
Важно! По состоянию на утро 9 апреля в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавирус. Всего в Украине подтвердили 1 892 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 45 человек, умерли 57.
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