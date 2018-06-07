Авто відлетіло на 70 метрів в парк: в Києві сталася жахлива ДТП

7 червня в Києві автомобіль БМВ потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Водій знаходиться в критичному стані, його госпіталізували до лікарні в реанімацію.

Про це повідомили очевидці у Facebook.

Читайте також: У Києві з Берестейського мосту на автомобіль впав бетон: є постраждалий

За словами свідка події, водій автомобіля, який рухався на великій швидкості, "зачепив" автомобіль Lexus, і після цього, перевернувшись в повітрі декілька разів, відлетів на 70 метрів в сторону парку.

Наразі причини зіткнення невідомі. На місці ДТП працюють працівники поліції і оперативно-слідчої групи.

Відео, яке опублікував свідок дорожньо-транспортної пригоди

Нагадаємо, що у середу, 6 червня, в Івано-Франківську сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком. Загинула 29-річна пасажирка автобуса, ще понад 10 людей травмовано.